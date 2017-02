Faze Tari: Politista i-a facut sex oral colegului in masina, in loc sa opresca un jaf; Un politician suedez crede ca toti ar trebui sa ne luam o pauza pentru sex la pranz; Un barbat de 28 de ani a descoperit ca femeia de care s-a indragostit la telefon are 82 de ani

Cum a reactionat. Aproape fiecare persoana suna sau este sunata din greseala, dar sunt putine cazurile in care convorbirea continua dupa ce este descoperita eroarea. Sofian Loho Dandel, 28 de ani, mecanic auto din Indonezia, a primit intr-o zi un apel de Martha Potu, o straina la vremea respectiva, dar i-a placut atat de mult vocea ei incat convorbirea s-a incheiat dupa o ora. In urmatoarea perioada, cei doi au vorbit zilnic, iar Sofian s-a indragostit complet de femeia de la celalalt capat al firului si a decis sa o intalneasca. Cand a ajuns la ea acasa, nu i-a venit sa creada pe cine a gasit la usa: o vaduva de 82 de ani. Barbatul nu a suspectat nicio secunda ca femeia cu care vorbea si de care s-a indragostit era cu 54 de ani mai mare, relateaz a Stirile ProTV Consilierul municipal a argumentat ca o pauza senzuala sponsorizata de stat ar putea imbunatati relatiile de cuplu. Per-Erik Muskos, un politician dintr-un orasel suedez, a propus saptamana asta ca toti angajatii din tara sa primeasca o pauza platita de o ora ca sa mearga acasa si sa faca sex. "Scopul e imbunatatirea relatiilor", a declarat Muskos. "Exista studii care arata ca sexul e sanatos." Omul are dreptate. S-a dovedit ca sexul scade tensiunea, imbunatateste calitatea somnului, previne racelile si vindeca sughitul. Dar Muskos crede ca aceste pauze ar putea avea beneficii majore asupra sanatatii mintale si ar imbunatati relatiile de cuplu, anunta Vice O femeie politist a fost filmata de un coleg in timp ce-si ¬dadea sufletul¬ pentru a-l satisface, chiar in masina de serviciu. Se pare ca femeia nu avea nicio problema cu faptul ca se afla in timpul programului de serviciu, iar colegul ei a avut parte de un sex oral ca la carte. Situatia este cu atat mai complicata, cu cat, in timp ce politista isi facea de cap cu "implinitul" coleg de serviciu, un alt coleg informa prin statia radio comiterea unei infractiuni. Femeia si-a continuat "treaba" alegand sa ignore cele auzite, scrie Click Un aradean strange semnaturi pentru a determina preotul ortodox din cartierul Gradiste al municipiului Arad sa traga clopotele mai incet la biserica, deoarece ar depasi limita maxima de zgomot admisa prin lege. Preotul, in schimb, il invita pe aradean sa se apropie mai mult de biserica. Aradeanul Razvan Anghel a anuntat pe contul sau de Facebook ca stange semnaturi pentru a-l determina pe preotul ortodox din cartierul Gradiste sa traga clopotele mai incet. "De azi strang in Cartierul Gradiste semnaturi ca sa-l convingem pe preotul Roja sa dea clopotele mai incet la biserica noua, ca e cam tare. Daca stai in Gradiste si ti se pare prea tare sau daca ai un prieten care sta in Gradiste si stie despre ce vorbesc, da un semn", a scris Razvan Anghel pe contul sau de Facebook, potrivit Descopera.ro Firma elvetiana BlackSocks ofera sosete inteligente, care dispun de aplicatie pentru smartphone. Acestea includ cipuri care trimit date de identificare, astfel incat utilizatorul sa scape de problema sosetelor carora le lipseste perechea. Fiecare soseta are propriul numar ID, pe care il trimite catre un dispozitiv numit Sock Sorter. De la acesta, datele sunt preluate de aplicatia pentru smartphone, iar utilizatorul stie sa isi imperecheze corect sosetele, scrie Go4it.ro