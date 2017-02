​​Faze tari: Se va deschide primul bordel cu roboti pentru sex; Ce diversiune a facut Florin Salam ca sa nu se afle ca a fost retinut; Papa Francisc: Mai bine sa fii ateu decat un catolic ipocrit

Acea categorie de turisti care prefera sa aiba parte de experiente unice, va fi pe deplin satisfacuta pentru ca intr-un oras cunoscut din Europa se va deschide primul bordel in care poti face sex fara a-ti face griji ca te vei imbolnavi. Cum este posibil? "Asistentele" care-ti vor satisface placerile sunt robotele care imita perfect caldura si senzualitatea umana. Initiatorii acestui proiect indraznet sunt increzatori si considera ca astfel de localuri vor avea atat de mult succes incat vor deveni la fel de comune si frecventate de clienti precum spa-urile, informeaza Daily Star. Asadar, nu e chiar o surpriza ca bordelurile cu robotele super-sexy se vor deschide in Amsterdam, supranumit neoficial "orasul pacatelor", noteaza Click Recent a fost prezentata descoperirea fosilei unui pinguin gigant, cu o lungime a corpului de 150 de centimetri. In urma analizelor, cercetatorii sustin ca are o vechime de aproximativ 61 de milioane de ani. Fosilele au fost descoperite in zona raului Waipara din Noua Zeelanda, zona cunoscuta pentru abundenta de fosile ingropate in nisip la patru milioane de ani de la disparitia dinozaurilor. "Am descoperit in zona scheletul pinguinului din specia Waimanu care este cel mai vechi schelet al unui pinguin, cunoscut de cercetatori", a declarat Dr. Gerald Mayr, din cadrul Institutului de Cercetare Senckenberg din Frankfurt, informeaza descopera.ro Peste 30 de barbati s-au adunat, miercuri, intr-un hotel balnear din orasul japonez Tsuruta din prefectura Aomori pentru a se fali cu cheliile lor si a se distra participand la o competitie inedita, informeaza AFP. Membrii Clubului Barbatilor cu Chelie s-au intrecut, pe rand, intr-un joc de lupta unic, ce presupune atasarea pe cap a unei ventuze legata printr-un fir rosu de o alta ventuza prinsa pe capul oponentului, informeaza Agerpres. Ambele parti incearca ulterior sa desprinda ventuza de pe capul adversarului tragand cu putere. "Inca ma doare capul", a declarat zambind Toshiyuki Ogasawara, in varsta de 43 de ani. "Cred ca trebuie sa-mi pun gheata", a completat el, citat de Digi24. . Papa Francisc critica "viata dubla" dusa de unii membri ai Bisericii pe care o indruma. In timpul predicii pe care a sustinut-o in cadrul slujbei private de vineri dimineata, Suveranul Pontif i-a criticat din nou pe unii dintre prelatii care apartin de cultul catolic, sugerand ca prefera oamenii sinceri care se declara atei in locul celor care spun ca sunt religiosi dar duc o viata dubla in ipocrizie, scrie Gandul. "Este scandalos sa spui un lucru si sa faci altul. Este o viata dubla. Sunt cei care spun 'Sunt un catolic practicant foarte bun, intotdeauna merg la slujba, fac parte din mai multe asociatii' si mai sunt si aceia care spun 'Viata mea nu este una crestineasca, scrie descopera.ro Turneul de caritate pe care Florin Salam l-a sustinut in Statele Unite ale Americii s-a incheiat prost pentru celebrul manelist, care a fost oprit in urma cu patru zile de politie pe aeroportul J.F.K din New York, dupa ce s-a descoperit ca avea in bagaje 100.000 de dolari, peste limita cash admisa. Ca sa nu-si ingrijoreze fanii ce il asteptau in Germania sa arunce cu bani pe dedicatii, artistul s-a filmat in aeroport explicand ca s-a anulat cursa aeriana si ca va ajunge cu o zi intarziere in clubul unde avea concert. In fapt, artistul fusese retinut sa dea explicatii pentru suma colosala pe care o avea in bagaj. Nu mai incape niciun dubiu ca zvonurile de peste Ocean, potrivit carora Florin Salam a ramas fara banii din turneul pe care l-a avut in America, sunt cat se poate de reale, potrivit Click