Faze tari: Barbat din Slobozia, amendat cu 1.000 de lei dupa ce a flatulat langa un politist; Doi profesori, filmati in timp ce faceau sex langa un bancomat; Ghinion pentru un hot la hypermarket: a dat nas in nas cu un antrenor de karate

N-a fost ziua lui norocoasa! Un individ care incerca sa fure dintr-un magazin Carrefour din Timisoara a fost prins de Stefan Cojocnean, cunoscut campion de sporturi extreme si antrenor de arte martiale. I-a umblat unei femei in poseta, dar i s-a infundat! Un hot a incercat sa opereze luni dimineata, in magazinul Carrefour din Piata 700. Stefan Cojocnean, antrenor de karate, se afla intamplator la cumparaturi, cand o femeie care statea la coada a inceput sa strige dupa ajutor. "Femeia a intrat in conflict cu hotul, tipa la el, il intreba de ce ii umbla in poseta, daca nu ii este rusine", povesteste Cojocnean. "Hotul a vrut sa plece, dar m-am pus in fata lui. Il stiam pe tip, facea parte dintr-o veche gasca de hoti din Timisoara, pe vremea cand lucram la jandarmi, relateaza Click Parlamentul din Olanda a votat pentru reglementarea cultivarii cannabisului, oferind, astfel, sprijin legal tolerantei deja existente fata de acest drog. Pana acum, marijuana era, teoretic, ilegala, insa politia olandeza nu deschide dosar penal pentru posesia drogului in cantitati mici, iar cafenelele vand marijuana in mod deschis, relateaza Rador. Daca va fi adoptata de Senat, noua lege le-ar oferi acestora o sursa legala de aprovizionare, informeaza descopera.ro "Cea mai mare clatita din Rusia!" - a fost indemnul organizatorilor la Maslenita, sarbatoarea din Siberia consacrata acestui preparat. Aluatul traditional, din lapte si faina, a fost intins pe o plita speciala cu diametrul de trei metri. Totusi, recordul ramane un obiectiv pentru editia viitoare. Foaia coapta s-a rupt, pe ici pe colo, cand gospodinele au incercat s-o ruleze. Chiar si asa, spectatorii au avut ocazia sa guste nu dintr-o clatita uriasa, ci din sute de mini clatite. Sarbatoarea inchinata unui personaj folcloric vesteste primavara si precede Postul Pastelui, noteaza Stirile ProTv Un cuplu a fost surprins in timp ce intretinea relatii intime chiar langa un bancomat. Amorezii au fost filmati de un trecator intr-un oras din Mexic. Angajatii de la banca nu au avut nici cea mai mica idee despre scenele "picante" care se petreceau afara, in fata bancomatului. Potrivit Daily Star, identitatea celor doua persoane care s-au angajat in relatii sexuale in public a fost pastrata anonima, dar barbatul care i-a filmat este de parere ca amandoi sunt profesori, mai ales ca in apropiere chiar se afla o scoala, arata Click. Un politist local din Slobozia a reusit sa-si uimeasca sefii dupa ce a inregistrat o premiera si l-a amendat cu 1.000 de lei pe un barbat pe motiv ca a tras un vant, dupa cum a si scris agentul, negru pe alb in procesul verbal. Politistul local si un agent de la Rutiera erau in misiune pe un bulevard din Slobozia. Vanau soferi care parcau neregulamentar si tocmai se pregateau sa sanctioneze pe cineva. Atunci a aparut individul care intr-un gest solidaritate cu cei amendatii s-a apropiat de ei si a inceput sa traga vanturi. Deranjat de gestul nepotrivit al barbatului, politistul local a scos chitantierul si l-a sanctionat cu 1.000 de lei pe barbat pentru ca ar fi provocat indignarea persoanelor din jur, anunta Stirile ProTv