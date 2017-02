Faze tari: Un deputat roman a mancat din gunoi pentru a atrage atentia asupra risipei; Fenomenul extrem din Siberia! 'Poarta catre Iad' devine din ce in ce mai mare si prezinta riscuri majore; Acest robot a intrat in cartea recordurilor pentru cel mai bun tutore de tenis de masa; Aa profesat avocatura timp de 11 ani, dar acum a devenit prostituata. Cat castiga pe an

Incalzriea permafrostului a dus la aparitia unor cratere imense. Unul dintre acesta este atat de adanc incat a scos la iveala paduri si resturi de animale care traiau acum 200.000 de ani. Un nou studiu a aratat ca unul dintre cele mai mari cratere din regiune este craterul Batagaika, pe care localnicii l-au numit "poarta catre iad", relateaza Science Alert. Se gaseste la 660 km nord-est de capitala Yakutsk a regiunii Sakha din estul Rusiei. Aceste fenomene se numesc "megaslump", iar cercetatorii considera ca Batagaika este un caz particular. Nu numai ca este cel mai mare, avand aproape 1 km lungime si 86 de metri in adancime medie, dar este in continua crestere, scrie Descopera.ro Adrian Dohotaru, deputat USR de Cluj, a ales sa manance din gunoi, folosind aceasta metoda pentru a atrage atentia asupra risipei. Deputatul USR Adrian Dohotaru a mancat saratele dintr-un cos de gunoi de la Parlament, dorind ca astfel sa traga un semnal de alarma asupra faptului ca se face prea multa risipa. Deputatul de Cluj spune ca a renuntat la a mai cumpara PET-uri de plastic si la vesela de unica folosinta de la restaurantul Parlamentului, scrie Libertatea.ro O fosta avocata din Brazilia a dezvaluit ca obtine venituri mai mari din prostitutie decat castiga din domeniul juridic. Claudia de Marchi in varsta de 34 de ani s-a mutat in capitala tarii, Brasil, pentru a intretine relatii sexuale contra cost cu oameni de afaceri si politicieni, pe care ii taxeaza cu echivalentul a 150 de lire sterline pe ora, relateaza The Sun. Femeia detine un blog unde isi descrie experientele sexuale, potrivit stirileprotv.ro Rezultatele inginerilor si modalitatea in care reusesc sa isi perfectioneze intr-un timp atat de scurt capacitatile ne arata cat de multa munca depun acestia in mod normal. Daca inainte robotul creat de compania japoneza Omron nu era capabil sa loveasca mingea de ping-pong, acesta a progresat atat de mult incat acum a devenit un tutore specializat de tenis de masa, conform Digital Trends. Robotul nu doar ca a fost creat pentru a testa tehnologia senzoriala si de control a companiei, dar si pentru a facilita interactiunile intre oameni si roboti, potrivit Playtech Expertii de criminalistica au recostruit o fata a unui om care a fost exhuman in Ierihon, langa raul Iordan. Omului neolitic i s-a putut reconstrui figura in urma utilizarii unei tehnici de scanare numita micro-CT, relateaza Archaeology. Craniul era acoperit cu ghips si avea scoici la ochi. Alexandra Fletcher de la British Museum (acolo unde se gaseste acest craniu), crede ca acesta erau practici ale unui cult arhaic. "aceasta persoana a trait acum mult timp in urma, dar ar putea sa mearga la cumparaturi in Londra fara sa atraga atentia. Este un om modern, ca mine sau ca tine", declara Fletcher, potrivit Descopera.ro Soferul a supravietuit. Un sofer adolescent din Houston se poate considera extrem de norocos. Ca prin minune, a scapat cu viata dupa o cascadorie pe care nu si-a dorit-o. Politia spune ca a incurcat pedala de frana cu cea de acceleratie cand se afla la volanul masinii, intr-o parcare etajata. Autoturismul a rupt bariera de protectie si a plonjat, cu rotile in sus, pe acoperisul unui magazin aflat cativa metri mai jos, potrivit stirileprotv.ro