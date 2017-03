Faze tari: S-a inventat manusa care poate ridica pana la 40 de kg fara efort; Regele asta chiar se respecta. Si-a adus propria scara rulanta in timpul unei vizite in Indonezia; S-a dovedit stiintific ca injuraturile chiar alina durerea

O firma emergenta portugheza a dezvoltat o manusa electronica ce permite ridicarea unor obiecte ce cantaresc pana la 40 de kilograme fara niciun efort si care va fi disponibila la prevanzare din august, relateaza EFE, citata de Agerpres. Desi pe dinafara pare o manusa normala, in interior are un ansamblu de componenti conectati la o bratara care actioneaza asemeni muschilor umani si care permit utilizatorului "sa tina tot felul de obiecte grele cu mana complet relaxata", a declarat pentru EFE seful proiectului, Filipe Quinaz. Aceasta inventie a 'start up-ului' Nuada este destinata atat persoanelor cu probleme de sanatate cat si celor care au nevoie de recuperare. Este de asemenea destinata celor care realizeaza zilnic activitati ce necesita forta extrema a mainilor, scrie Digi24 Regele Salman al Arabiei Saudite a vizitat miercuri Jakarta in cadrul primei vizite oficiale pe care o intreprinde un monarh saudit in Indonezia in ultima jumatate de secol. La aceasta vizita, regele a dat dovada de snobism cand a luat dupa el nu mai putin de 46 de tone de echipamente, inclusiv scari rulante pentru coborarea sa din avion. Insotit de circa o mie de persoane, de printi si ministri, regele a fost intampinat pe aeroportul din Jakarta de catre presedintele indonezian Joko Widodo si o imensa garda de onoare. Toti au ramas uimiti cand au aflat ca regele a adus dupa el 465 de tone de echipamente, limuzine Mercedes, chiar si propriile scari rulante. Bagajele au fost trimise pe insula Bali, acolo unde va sta si regele, arata Click O gravura de acum 38.000 de ani descoperita in valea raului Vezere ar putea fi cea mai veche imagine de acest gen, din lume. Gravura care infatiseaza mamuti si vaci a fost realizata din pixeli individuali, prin utilizare aceleiasi tehnici precum cea din zilele noastre, informeaza Independent. Imaginile au fost comparate si cu tehnica pointilismului care a fost creata de catre Vincent van Gogh in 1880. Cele 16 blocuti de piatra decorate au fost descoperite in urma excavarilor din valea raului Vezere, din Franta. Zona a fost utilizata in trecut ca adapost de catre oamenii aurignacieni, informeaza descopera.ro O fetita de 13 ani si-a facut un selfie in timpul unei iesiri impreuna cu familia, la pescuit, iar acasa, cand s-a uitat pe imagine, a incremenit. Haley, din Georgia, SUA, l-a surprins in imagine pe fratele ei, care statea aplecat, cu spatele, iar in fata acestuia este un barbat de culoare. Numai ca familia jura ca acest personaj nu se afla fizic in zona, relateaza Daily Mail. "Fiul meu Kolton este in spate, iar apoi se afla un domn care sta in dreapta lui. Numai ca acest domn nu era cu noi si nici nu l-am intalnit deloc in ziua aceea. Sigurele persoane care erau cu noi sunt bunicii copiilor", a scris mama fetitei, Jessica Ogletree, pe Facebook, potrivit Stirile ProTv Nu de putine ori, atunci cand ne lovim de o piesa de mobilier sau avem un alt accident domestic se intampla sa scapam un cuvant nu tocmai ortodox. Un studiu arata ca aceasta metoda "neortodoxa" chiar functioneaza, conform Curiosity. Un experiment la care au participat 67 de oameni confirma ca atunci cand acestia isi tin mainile in gheata si spun un cuvant neutru rezista mai putin decat atunci cand injura. Media acestei durate a fost de 40 de secunde. Cercetatorii considera ca acest efect apare datorita faptului ca injuratul activeaza comportamentul combativ al participantului, anunta descopera.ro