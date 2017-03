​Faze tari: In salonul asta, frizeritele sunt aproape goale; O biserica din Roma este decorata cu mii de schelete umane; Panourile publicitare vor fi personalizate in functie de masina pe care o conduci

Inghesuiala mare la tuns! Salonul de frizerie Old Bay din Oskemen, Kazakhstan, abia face fata numerosilor clienti. De cand trei stripteuze fac pe frizeritele, barbatii dau navala sa-si scurteze parul. Trei fete superbe care lucrau ca stripteuze la clubul Zebra din apropiere au fost angajate sa aduca mai multa clientela la frizerie. Ele au fost pozate in timp ce tundeau clientii aproape goale pusca si fotografiile au fost difuzate drept reclama pe Internet. A fost de ajuns ca barbatii sa dea buzna la salonul Old Bay din Oskemen, Kazakhstan. De atunci, castigurile banesti au crescut spectaculos, recunosc sefii acestuia, scrie Click Desi nu are menirea de a transmite un mesaj macabru, biserica Santa Maria della Concezione dei Cappuccini din Roma, Italia, este impresionanta prin decoratiunile constituite din mai mult de 4.000 de schelete umane. Cripta bisericii, cunoscuta si sub numele de Cripta Capuchin, este cel putin speciala. Este decorata cu oase de la mii de oameni atarnate de pereti si de tavan, relateaza Curiosity. Totul este in onoarea mortilor. In 1631, calugarii au plecat de la Fantana Trezi si s-au mutat in Santa Maria della Concezione. Fratele Papei a ordonat ca grupul de calugari sa aduca cu ei pe calugarii decedati. Cand au ajuns, au devenit destul de creativi, potrivit descopera.ro Panourile digitale de la marginea soselelor iti vor afisa reclame personalizate in functie de marca si modelul masinii pe care o conduci. Industria publicitara progreseaza in ton cu tehnologia si gaseste noi modalitati de a-ti aduce la cunostinta noile trenduri sau creatii pe care trebuie sa le achizitionezi. Anunturile publicitare personalizate in functie de preferinte sau buget le sunt familiare celor care se folosesc de internet in mod uzual, dar Synaps Labs introduce si in lumea fizica un sistem de selectie a reclamelor pe care sa ti le livreze, conform Technology Review, citat de Playtech Doi soti din Houston au cumparat recent o casa pe care au platit 400.00 de dolari. Au inceput sa o renoveze, dar nu au de gand sa se mute in ea din cauza descoperirii socante pe care au facut-o. Cei doi soti abia se apucasera de lucru, cand au observat ca de la un perete lipsea o placa de faianta, zona respectiva fiind acoperita cu un dulap. Cand s-au uitat mai bine, au vazut ca peretele avea o gaura in el, iar in interiorul acesteia au descoperit un schelet uman, relateaza Daily Mail. Ingroziti, sotii au sunat la politie. Criminalistii au recuperat toate oasele, dar si o pereche de ochelari cu rama rosie, anunta Stirile ProTv . La prima vedere zici ca e hotel de lux si te intrebi cat costa cazarea. Penitenciarul de maxima siguranta Berwyn, din Wrexham, Tara Galilor, a costat 212 milioane de lire sterline, dar se poate bate lejer cu cele mai luxoase lanturi hoteliere din lume. Intr-un cuvant, in afara de libertate puscariasilor de aici nu le lipseste nimic: au telefoane mobile in celula, sauna, jacuzzi, sala de forta, cinema, centru comercial si loc de joaca. In primul rand, nu poti numi "celule" incaperile de una sau doua persoane unde sunt inchisi detinutii. Si asta pentru ca mobilierul "inteligent" facut pe comanda pune accent pe confort, pe spatiile de depozitare a diferitelor bunuri si pe relaxarea si buna dispozitie a celui "cazat" aici pana cand isi ispaseste pedeapsa, relateaza Click