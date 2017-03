​Faze tari: O mostra de mucegai de acum 90 de ani a fost vanduta la licitatie pentru suma de peste 14 mii de dolari; Un barbat a incercat sa jefuiasca un fast food cu o banana; Pantofii astia iti comanda pizza

Compania Shoe Surgeon, in colaborare cu firma Pizza Hut, lanseaza pantofii sport care iti comanda pizza. Cei care ii vor incalta nu au decat sa apese butonul de pe limba pantofului drept. Incaltarile se conecteaza astfel prin Bluetooth la telefonul mobil si comanda se transmite printr-o aplicatie de comenzi online instalata in telefon. Deocamdata au fost create 65 de perechi de pantofi inteligenti cu prilejul turneului de baschet NCAA March Madness. Primul set de incaltari inteligente va fi oferit persoanelor considerate influente in competitie. De aceea, nu au inca pret, scrie Click . Politistii din Anglia il cauta pe un barbat care a fost filmat de camerele de supraveghere in timp ce a incercat sa jefuiasca un fast food folosind o banana pe post de arma. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand barbatul a fortat usa si a strigat: "Deschide casa de marcat!". El a incercat sa ii pacaleasca pe angajatii fast food-ului, sa creada ca indrepta spre ei un pistol, dar cineva a observat ca obiectul din punga era destul de indoit, relateaza Metro. Pe filmare se observa cum hotul se chinuie sa scoata din buzunar o alta arma, dar, din nou, a esuat si a iesit imediat din magazin, fara niciun ban, potrivit Stirile ProTv. . Cat ai plati pentru o bucata de mucegai de acum 90 de ani? O persoana a cumparat mucegaiul care a salvat vietile a milioane de oameni. Mucegaiul este o parte din proba pe care a utilizat-o dr. Alexander Fleming pentru a produce primul antibiotic. Mucegaiul este amplasat pe un disc inscriptionat cu textul "Mucegaiul din care am obtinut penicilina." O mostra sililara i-a fost oferita lui Papa Pius al XII, WInston Churchill, regalitatii britanice si numeroaselor institutii stiintifice de catre insusi Fleming, noteaza descopera.ro. Incercand sa gaseasca o solutie creativa pentru a motiva copii sa nu mai arunce gunoaie pe strada, o echip de dezvoltatori au creat TetraBIN. Desi situatia curateniei stradale in tarile occidentale nu este la fel de grava ca in foarte multe localitati de la noi, sunt in continuare foarte multe persoane care ignora cosurile de gunoi. Este complet irelevant faptul ca acestea sunt instalate la distante de cativa metri. Din acest motiv, o companie mai putin cunoscuta a decis sa le faca interactive. Primele cosuri de gunoi TetraBIN au fost create de Sencity, arata Playtech . Nu are toate tiglele pe casa! Fotograful Eric Leifer, de 28 de ani, nu ezita sa isi puna viata in pericol atunci cand vine vorba sa faca o poza pentru eternitate. Recent, s-a dus pana in buza vulcanului, in Hawaii. Eric Leifer s-a nascut in Anaheim, California, SUA. Dupa ce si-a terminat studiile s-a mutat in Hilo, Hawaii, si a inceput sa colaboreze cu postul de televiziune National Geographic. In ultimii ani si-a castigat renumele de cel mai nebun fotograf avand in vedere ca se cocoata pe stanci doar pentru a ajunge la buza vulcanului, informeaza Click