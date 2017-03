India: O postare rautacioasa pe Twitter i-a adus unui politist o operatie gratuita de reducere a greutatii

Heavy police bandobast in Mumbai today! pic.twitter.com/sY0H3xzXl3 — Shobhaa De (@DeShobhaa) February 21, 2017

I wish him well! pic.twitter.com/JzEF4o8mMo — Shobhaa De (@DeShobhaa) March 1, 2017

O postare pe Twitter a unei populare scriitoare indiene in care umilea un politist pentru faptul ca era gras l-a adus pe omul legii in lumina reflectoarelor si l-a ajutat sa primeasca o operatie gratuita de reducere a greutatii, informeaza DPA.Politistul a tinut insa sa ii multumeasca scriitoarei Shobhaa De pentru pentru tweet-ul sau, considerat de numerosi internauti drept umilitor, pentru consecinta neintentionata a acestuia de a atrage atentia cu privire la starea sa de sanatate.Shobhaa De a atasat o poza cu politistul la o postare de luna trecuta in care declara ca Mumbaiul planuieste masuri de securitate puternice ("heavy", cuvant care poate descrie si o persoana supraponderala, n.red.) pentru alegerile locale, potrivit Agerpres.