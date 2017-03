Faze tari: Viitorul omenirii sunt oamenii cu doua inimi; Nevasta, te car cu spinarea mea de ziua ta; DB Export transforma sticlele de bere in nisip pentru plaja

In lumea de azi exista tot mai multi oameni cu doua inimi, afirma cercetatorii din SUA. Purtatorii acestei mutatii rare reprezinta viitorul omenirii. Datorita celor doua inimi, ei sunt protejati de multe boli grave ale sistemului cardiovascular, relateaza Rador. Potrivit afirmatiilor antropologilor, sistemul vascular cu o singura inima nu este optim din punct de vedere biologic. Daca ar fi sa tinem cont de faptul ca omenirea se afla intr-o evolutie continua, aparitia unor reprezentanti cu doua inimi poate fi considerata ca un fenomen absolut normal. Este vorba despre o mutatie in urma careia embrionii aflati in perioada de dezvoltare a organelor interne dobandesc nu o inima cu patru camere, ci doua inimi cu cate doua camere, informeaza Planet Today. Primul astfel de caz a fost inregistrat in documentele stiintifice la inceputul secolului al XX-lea. Prima persoana cu doua inimi a fost un american pe numele de familie Durr, iar in anul 1911 un caz similar a fost inregistrat pe teritoriul Imperiului rus, potrivit Descopera De 8 Martie barbatii sunt provocati o data in plus sa-si arate iubirea fata de consoarte. Si nu exista dovada mai mare de iubire decat cursa traditionala din Dorking, Surrey, Marea Britanie. Si anul acesta 40 de neveste si-au incalecat de-a-ndoaselea barbatii, le-au pus "zabale" si le-au dat bice sa le alerge in cursa de 380 de metri cu obstacole. Cursa este utila din doua puncte de vedere: mentine sotul in forma fizica de alta data si reprezinta testul suprem de greutate pentru doamne. Castigatorii din acest an au fost Jack si Kristy McKendrick, de 23 de ani, din North Wales, informeaza Click O companie despre ca nu ati auzit prea multe lucruri, DB Export s-a gandit la un proiect pentru reciclarea sticlelor de bere si transformarea lor in nisip. Desi s-ar putea sa vi se para o informatie un pic ciudata, la nivel global, se pare ca exista o problema cu cantitatea de nisip disponibila. In contextul in care aceasta resursa naturala este folosita in foarte multe industrii, incepand cu constructii si pana la medicina, situatia este una destul de grava. Din fericire, exista cateva companii care iau in serios lipsa de nisip si au cautat solutii creativa. Alternativa gasita consta in utilizarea sticlelor de bere pentru generarea de nisip. Acest proces se materializeaza prin intermediul unor masini de dimensiuni nu foarte mari ce au fost deja realizate in serie. Conform celor de la AdWeek, ideea este una care pare deja sa castige un grad sporit de adoptie, mai ales ca respectivele masini au fost instalate cu succes la unele baruri, scrie Playtech Cercetatorii avartizeaza ca din cauza cresterii nivelului marilor un oras risca sa dispara sub ape. Construit intr-o laguna, Venetia este un oras plutitor care risca sa dispara daca nivelul marilor va continua sa creasca. Cercetatorii avartizeaza ca peste aproximativ 100 de ani acest superb oras italian poate ajunge sub ape. Studiile arata ca pana in anul 2100, nivelul Mediteranei va creste cu aproximativ 140 cm. Este extrem de mult, avand in vedere ca in ultimii 1.000 de ani nivelul marii a crescut cu doar 30 cm. Avertismentul vine de la Institutul National de Geofizica si Vulcanologie al Italiei. Cercetatorii spun ca nivelul marii creste tot mai rapid din cauza incalzirii globale, scrie Daily Mail. Cresterea nivelului marilor va afecta in urmatorii 100 de ani intreaga coasta a Adriaticii, dar si Venetia. In total, 33 de regiuni din Italia sunt in pericol sa ajunga sub ape, mentioneaza cercetatorii, potrivit Yoda O echipa de savanti a captat fascinatia lumii atunci cand au creat un program atat de complex incat a putut invinge profesionisti de poker la jocul Texas hold'em. Echipa de cercetatori a elaborat programul numit DeepStack, care a invins in luna decembrie jucatori profesionisti de poker, iar recent, realizarea a fost publicata in revista de specialitate Science. Aceasta realizare este esentiala pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, intrucat DeepStack face legatura intre abordarile pentru jocuri cu informatie exacta, precum sahul, cu abordarile implicate in jocurile unde informatia este imperfecta, precum pokerul, unde este nevoie de intuitie. Michael Bowling, profesor la Universitatea Alberta sustine ca ¬pokerul a fost o provocare mare in inteligenta artificiala¬, relateaza Science Daily. Asadar, pokerul implica probleme complexe care nu se reduc doar la un set fix de informatii, ci trebuie o adaptare din mers care presupune intuitie si capacitatea de a vedea prezice miscarile altor participanti, scrie Descopera