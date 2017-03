Faze tari: Celebritatile folosesc o crema faciala din propriul sange; Un cuplu de turisti a fost arestat in Dubai pentru ca au facut sex inainte de casatorie; Inventie inedita: un robot poate fi controlat doar cu ajutorul gandurilor

Despre "Terapia Vampir" am auzit prima oara de la starleta Kim Kardashian, care a promovat intens acest truc de frumusete pe retelele de socializare. Insa, acum, si alte vedete de la Hollywood promoveaza acest beauty trend. Ce face aceasta crema? Vindeca orice problema a tenului, este antiinflamatoare, tine ridurile la distanta si regenereaza tesutul, asa ca e de inteles de ce starurile de la Hollywood se dau in vant dupa ea. Cum se procedeaza? Crema este fabricata de pe o zi pe alta si e nevoie de o mostra de sange din partea clientului, relateaza Click Doi tineri indragostiti care au decis sa isi petreaca vacanta in Dubai s-au trezit dintr-odata arestati si in incapacitatea de a se intoarce acasa, asta dupa ce s-a dovedit ca au intretinut relatii sexuale in afara casatoriei. Potrivit legilor statului arab un astfel de gest este interzis. Iryna Nohai, o tanara in varsta de 27 de ani din Ucraina, si Emlyn Culverwell, logodnicul ei, cu doi ani mai mare decat ea, din Africa de Sud, se bucurau de soare in vacanta lor in Dubai, nebanuitori de ceea ce urma sa se petreaca, relateaza Mirror, citat de Stirile ProTv Cercetatorii au creat un robot care isi ia indicatiile de la undele cerebrale umane, schimbandu-si actiunile aproape instantaneu daca o persoana observa ca robotul face o greseala. Folosind noi algoritmi care monitorizeaza activitatea cerebrala pentru anumite semnale, tehnologia poate deschide drumul pentru un viitor in care oamenii pot controla roboti aproape fara efort, doar prin urmarirea actiunilor, relateaza Science Alert. Totusi, sistemele hands-free, precum acesta, sunt inca foarte limitate. Spre exemplu, programele bazate pe recunoasterea vocii sunt proiectate sa raspunda doar anumitor cuvinte sau fraze, deci persoana trebuie sa vorbeasca intr-un anumit fel, potrivit descopera.ro. Daca ti-ai dori sa te poti juca cu animalul tau de companie chiar si in acele momente in care te afli departe de casa, Pebby poate fi o solutie, putin neconventionala, la problema ta. Pebby este un robot care le permite iubitorilor de animale sa se bucure de acele minute in plus pe zi in care isi pot supraveghea, dar si prin intermediul caruia se pot juca cu animalele de companie pe care le detin. Fie ca avem in vedere un caine, sau o pisica, sau ambele, Pebby este dadaca pe care necuvantatoarele nu au avut-o niciodata, conform Digital Trends. Partea buna e ca masinaria, care are forma unei mingii, poate fi ghidata prin intermediul unei aplicatii de pe smartphone, scrie Playtech Pare greu de crezut, dar s-a intamplat in Canada. Locuitorii oraselului Onoway din Alberta au dat drumul la robinet si surpriza... apa era roz. Oamenii au postat o multime de fotografii pe retelele de socializare, iar la scurt timp, primarul din oras a venit si cu o explicatie, informeaza Daily Mail. Acesta a declarat ca apa are o culoare roz din cauza unui tratament cu permanganat de potafiu. In plus, edilul a explicat ca valva unui rezervor cu apa s-a defectat. Aceasta substanta este folosita pentru a indeparta fierul din apa. Primarul i-a linistit pe oameni si le-a dat asigurari ca situatia se va remedia rapid, anunta Click.