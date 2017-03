Faze tari: Cel mai infricosator antrenament din lume: un tanar a stat atarnat cu o singura mana de marginea unui zgarie-nori; Un templu ce apartine cavalerilor templieri a fost descoperit sub pamantul unui fermier; Transformarea uluitoare a tanarului care a mancat timp de 3 ani cate 19 oua pe zi

Sub motto-ul "traiesc o viata de film", Oleg Sherstyachenko, un tanar de 26 de ani din Rusia, se incapataneaza sa se joace cu moartea si cu echilibrul precar pe acoperisurile celor mai inalte cladiri din lume.Baiatul nu pare sa simta vreun fel de teama, iar adrenalina ii creeaza dependenta. Cel mai recent clip al sau, postat pe YouTube, il infatiseaza in timp ce face mai multe exercitii de echilibru pe una dintre bordurile fatadei unui zgarie-nori, la o inaltime considerabila, potrivit stirileprotv.ro Sub terenul unui fermier din Shropshire, Marea Britanie, a fost descoperita o caverna construita de om. In urma excavarilor arheologii au descoperit ca se aflau intr-un templu utilizat de catre cavalerii templieri. Locul s-a conservat perfect in ciuda celor 700 de ani care au trecut de cand a fost cioplita, expertii sustin ca ordinul ar fi utilizat templul pentru ascunderea bogatiilor si pentru conceperea planurilor, potrivit Descopera.ro. Doua familii din Cluj si-au cumparat case cu bani virtuali. Oamenii au platit o parte din suma cu ilcoin, o noua moneda virtuala, pentru a achizitiona locuinte intr-un complex imobiliar aflat in constructie. Cele doua apartamente au fost platite in proportie de 40 la suta cu monede virtuale, iar restul sumei a fost achitat in euro, potrivit Libertatea. Guy Harding, 23 de ani, din Devon, Marea Britanie, s-a apucat de culturism la varsta de 16 ani. Desi isi petrecerea ore intregi pe zi ridicand greutati, rezultatele erau modeste, relateaza Daily Mirror. Tanarul, angajat la o banca, spune ca lucrurile s-au schimbat radical dupa ce si-a schimbat regimul alimentar si a inceput sa manance cate 19 oua si jumatate de kilogram de carne pe zi, pe langa alte alimente. Urmeaza acest regim de aproximativ 3 ani si spune ca se simte perfect, potrivit stirileprotv.ro Un monument cunoscut din Malta s-a prabusit. Faimoasa ,,Fereastra de Azur'' s-a prabusit in mare din cauza furtunilor puternice care au lovit insula Gozo. Inca din timpul unui studiu realizat in 2013 a fost concluzionat faptul ca eroziunea rocii este inevitabila, prabusirea structurii fiind inevitabila. Cercetatorii au sustinut in 2013 ca arcada va mai putea fi admirata inca cativa zeci de ani. Guvernul a introdus, de atunci, o amenda de 1.500 de dolari pentru cei care mergeau pe arcada, insa multi turisti nu au respectat interdictia, potrivit Descopera.ro