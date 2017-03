​Faze Tari: Un judecator canadian a fost nevoit sa demisioneze, dupa ce a intrebat victima unui viol de ce nu a strans picioarele; Festivalul unde oamenii rup capul unei gaste moarte; O femeie care a stat 7 ani in coma si-a vazut fiica pentru prima oara de la nastere

O tanara care a ajuns acum in finala unui concurs de frumusete era, pana de curand, "ratusca cea urata", fiind tinta unor comentarii rautacioase, greu de reprodus in scris. Rachel Crawley, 22 de ani, din Marea Britanie, a inceput sa sufere de acnee la 16 ani. Problema ei a devenit grava in scurt timp, iar colegii adolescenti au inceput sa faca remarci foarte urate, care o faceau sa se simta foarte rau. Pentru ca nu putea sa indure umilinta, Rachel s-a retras foarte mult. Nu a mai iesit cu prietenii si a renuntat la orice activitate in afara casei, limitandu-se doar la mersul la scoala. Dupa cativa ani, satula de izolare, tanara a decis sa-si infrunte problema. Astfel, si-a facut un cont de Instagram pe care posteaza constant fotografii cu chipul ei, apoi pe retelele de socializarespune ce face pentru a scapa de semnele urate, scrie Stirile ProTV Un baietel de sase ani a socat o lume intreaga dupa ce malformatia sa a fost facuta publica. Copilul s-a nascut cu o crapatura enorma de-a lungul craniului care continua sa se adanceasca de la o saptamana la alta. Numele lui este Pheaktra Pov si are un aspect care-ti da fiori si ajungi sa te intrebi cum mai poate o fiinta umana sa supravietuiasca in acest fel. atunci cand era inca insarcinata, mama sa, in varsta de 40 de ani, a fost avertizata de doctori ca fiul ei are o grava problema la cap, dar a fost dorinta ei sa-si aduca pe lume copilul. Initial, baiatul a avut o crapatura mica pe partea superioara a craniului, iar doctorii l-au dat mamei in grija, spunandu-i ca n-au cum sa-l trateze. Treptat insa, "crevasa", care porneste din frunte, a inceput sa se adanceasca, dandu-i un aspect nepamantean, anunta Click Un judecator canadian, care a intrebat victima unei agresiuni sexuale de ce nu si-a strans picioarele, a anuntat ca va demisiona. Magistratul a fost nevoit sa faca acest lucru, dupa ce o comisie a cerut ca el sa renunte la functia sa in urma afirmatiilor controversate pe care acesta le-a facut. Comisia a ajuns la concluzia ca judecatorul a subminat increderea publicului in sistemul judiciar cu al sau comportament. Robin Camp a facut mai multe comentarii scandaloase, in 2014, atunci cand judeca un caz de viol. El a intrebat victima unei agresiuni sexuale de ce nu si-a strans picioarele. Totodata, el a afirmat ca "uneori sexul si durerea merg mana in mana", noteaza Libertatea Prima persoana care reuseste asta e numit Regele Gasca pentru un an. In fiecare an, in zilele dinainte de Postul Pastelui, oamenii din satul olandez sudic Grevenbicht tin o competitie in care rup capul unei gaste moarte. Gasca e atarnata de o bara, iar competitorii se urca pe cal si vin spre pasarea moarta pe care incearca sa o decapiteze cu mainile goale, in trecere, fara sa incetineasca. Inainte sa fie atarnata acolo, gatul gastei e uns cu unt ca sa fie totul si mai greu. Primul tip care reuseste sa rupa capul e incoronat Regele Gasca pentru anul ala. Traditia asta nu e unica pentru Grevenbicht sau pentru Olanda; se mai intampla si-n orase din Germania, Spania, Franta si Belgia. Dar sa folosesti gasca adevarata pentru asta a devenit o raritate in ultimii ani, scrie Vice O femeie din Serbia care intrase in coma in urma cu 7 ani si-a revenit, ceea ce i-a socat pe doctori.Danijela Kovacevic din Vojvodina s-a imbolnavit in 2009, cand a nascut-o pe fiica ei, Marija. Ea a facut septicemie in timpul nasterii si a ramas intr-o stare vegetativa. Acum, Danijela si-a revenit si i-a surprins pe doctorii sarbi, care nu mai intalnisera un asemenea caz, unde cineva aflat atata timp in coma sa supravietuiasca. Femeia s-a reunit cu fiica ei, care acum are 7 ani. "Dupa ce vine de la scoala, Marija sta alaturi de mama ei in fiecare zi. O consoleaza, o face sa rada", a declarat un prieten al familiei Kovacevic, relateaza Stirile ProTV