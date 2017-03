Faze tari: Misterul unui schelet vechi de 500 de ani, gasit sub asfalt; S-a dovedit stiintific: fratele cel mare este mai destept; Un barbat a ajuns cu masina pe acoperisul unei case si a ramas blocat in autoturism

Descoperire sinistra la Botosani! O echipa de muncitori care lucra la reteaua de apa si de canalizare pe strada Hatman Arbore din Botosani a gasit, in timpul sapaturilor, fragmente de schelet uman. Locul in care au iesit la iveala osemintele se afla in apropierea Manastirii Popauti, o ctitorie din secolul XV a voievodului Stefan cel Mare. Fragmentele misterioase au fost preluate de criminalisti si trimise spre analiza Institutului de Medicina Legala Iasi, scrie adevarul.ro. Lucrarile la reteaua de apa au fost sistate si, potrivit Directiei de Cultura Botosani, acestea vor continua sub supraveghere arheologica, intrucat este posibil sa apara si alte descoperiri in zona, anunta Click. Esti fratele mai mare care isi protejeaza fratele mai mic? Esti mezinul care scapa de pedeapsa? Sau esti copilul din mijloc, care mediaza situatia dintre frati? Un studiu arata ca exista un adevar in aceste stereotipuri. Un studiu recent arata ca unele dintre aceste stereotipuri sunt adevarate, relateaza Curiosity. Conform specialistilor, "din primul an de viata, mezinii au rezultate mai slabe la examinari cognitive comparativ cu fratii lor mai mari, iar aceasta diferenta creste pana la inceputul scolii si ramane semnificativa chiar si dupa aceea". Altfel spus, fratii mai mari sunt mai destepti. Pentru acest studiu, cercetatorii au analizat date colectate de la aproximativ 5.000 de copii pana in 14 ani. De asemenea, au discutat cu parintii lor despre comportamentul copiilor. Conform acestor date, copiii mai mari au obtinut rezulltate mai bune la abilitati verbale, citit si matematica, scrie descopera.ro. Un sofer din China a fost filmat de camerele de supraveghere cand a ajuns cu masina, intr-un mod accidental, pe acoperisul unei case dupa ce a incercat sa evite niste pietoni. Pe imagini se observa cum autoturismul a iesit de pe carosabil si a aterizat pe acoperisul unei case, aflat la 3 metri inaltime, relateaza Metro. Soferul a ramas a ramas blocat in masina timp de 30 de minute, pana cand politistii au venit sa il ajute. Se presupune ca barbatul a apasat din greseala pe pedala de acceleratie in loc de cea de frana, acest lucru cauzand accidentul. Soferul era prea speriat sa iasa din masina, in timp ce se afla pe acoperis. El a coborat in siguranta cu ajutorul unei scari, relateaza Stirile ProTv. Daca ar fi fost o poveste de dragoste romantica, atunci cei doi protagonisti ar fi plecat spre o cina la lumina lumanarilor, dar nu este cazul. Cei despre care este vorba, complet necunoscuti unul celuilalt cu cateva minute inainte, au hotarat sa sara peste aceasta etapa. O emisiune radio ceva mai ciudatica a pus fata in fata doi straini. Chiar daca era vorba despre un show la radio, totul a fost filmat si transmis pe internet, asa ca multi oameni au fost martori la scenele de nuditate. Danielle si Richie au luat parte dintr-un segment al emisiunii australiene de pe postul KIIS FM. Gazdele i-au provocat pe tineri sa inceapa sa se dezbrace unul pe celalalt si i-au indrumat pas cu pas, noteaza Click. Combinand metode experimentale cu simulari matematice, cercetatorii au identificat 12 noi materiale cu o potentiala utilizare in generatoare de energie solara. Combustibilul solar, o sursa de energie considerata de viitor, poate fi creat folosind doar lumina solara, apa si dioxidul de carbon. Cercetatorii exploreaza o serie de combustibili, de la gaz de hidrogen la hidrocarburi lichide, obtinute in urma dezintegrarii moleculei de apa, relateaza Science Daily. Problema este ca moleculele de apa nu se dezintegreaza doar in prezenta luminii solare. Astfel, este nevoie de un catalizator, informeaza descopera.ro