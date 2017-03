Misterele agriculturii cu Petre Daea: Se planteaza plopi, iar taranul isi vinde terenul din cauza umbrei

Neuronul stingher

Ministrul Agriculturii Petre Daea are o teorie halucinanta despre modul in care taranii sunt facuti sa isi vanda terenurile arabile. El a declarat,marti seara, la TVR1 , ca in apropiere sunt plantati copaci care fac umbra, iar astfel oamenii ajung sa nu mai aiba recolta, dupa care se hotarasc sa vanda terenurile, potrivit dcnews.ro "Am fost la Radauti. Acolo, o multime de plopi pe teren arabil. Plopul e lasat sa creasca o perioada de timp. Prin inaltimea plopului, iata ca se realizeaza umbra in stanga sau in dreapta. Se umbresc suprafetele de jur imprejurul plopului. Omul nu mai poate produce si spune, 'hai domle' sa vand," a spus Petre Daea la TVR 1."Sper ca mintea sa ma tina in stare sa nu fac greseli""Sper ca mintea sa ma tina in stare sa nu fac greseli", a inceput acesta, la intrebarile ziaristilor.Chestionat de ce a durat atat de mult audierea sa, fata de a celorlati ministri, Petre Daea a precizat: "Eu cred ca putem discuta zile intregi despre agricultura. Este domeniu atat de complex, de complicat si atat de mult vazut si intrepretat incat"...El a vorbit si despre "data cand ne putem echipa uman pentru a face treaba in tara".La emisiunea Viata satului de pe TVR Petru Daea a tinut sa sublinieze, la inceputul emisiunii, ca nu va veni la televiziuni "decat atunci cand am ceva de transmis pentru tara": "Ieri s-au implinit 30 de zile, fara nicio zi libera, cu 142 de ore de somn, cu sosirea in minister la 6.30, cu plecarea noaptea, spre casa sau in teren", a afirmat Daea.Moderatorul emisiunii l-a intrebat despre un punct din programul de guvernare in domeniul agriculturii, care prevede construirea de centre de colectare a lanii si pieilor de ovine si caprine. "Sunt 12 milioane de oi. Au trei kilograme oaia. O plapuma cat ar fi? Trei kilograme. Ar fi 12 milioane de plapumi in Romania pentru saracii astia", a spus ministrul. Ministrul Agriculturii Petre Daea prezenta la inceputul seditei de Guvern situatia subventiilor in agriculturii, insa felul sau grav si tantos de a vorbi a starnit amuzamentul celor prezenti in sala. In plus, mesajul transmis a fost confuz."Pentru mine ziua de 31 martie e exacta, sarcina de asemenea. Sper ca in 31 martie sa avem numai situatii neclare privind legatura intre sistemul de aplicare si situatiile concrete pentru fermierii din Romania", a spus Daea. Premierul Sorin Grindeanu a intrevenit spunand "adica lucruri foarte putine". Daea a confirmat: "da, lucruri foarte putine".