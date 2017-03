Faze tari: Snoop Dogg creeaza controverse cu un videoclip in care trage cu pistolul asupra unui clovn ce il intruchipeaza pe Trump; Dupa ce il consuma, se transforma in zombie. Substanta care a pus pe jar britanicii; Doua femei au dansat lasciv pe un scriu, in cinstea defunctului. De ce au apelat la acest gest bizar

Rapperul american Snoop Dogg a fost tinta criticilor in SUA dupa lansarea unui videoclip in care cantaretul trage asupra presedintelui Donald Trump, deghizat in clovn. "Mi-am spus ca multi oameni fac albume tari, se amuza, sarbatoresc, dar nimeni nu se ocupa cu adevarat de problema reala a acestui clovn care ne este presedinte", a declarat rapperul veteran pentru revista Billboard. Unul dintre ei il imita in mod clar pe Donald Trump, avand o peruca blonda, un ten bronzat si o mare cravata rosie, si aparand in fata unui birou asemanator cu cel de la Casa Alba, dar numita in videoclip "The Clown House", potrivit Libertatea La vederea celor in cauza, martorii au declarat ca au avut senzatia ca sunt invadati de zombie. "Consumatorii merg fara tinta, cu bratele intinse, sau usor aplecati in fata ori cu capul plecat, ca niste manechine fara viata. Au obrajii trasi, paloare cadaverica, privirea vida si leziuni pe piele, iar unii au cazut din picioare in stare comatoasa", descriu cei care i-au vazut. Spice este facut dintr-un un amestec de ierburi si chimicale foarte puternice, care se presupune ca induc adictie in timp record, iar efectele care survin la cateva secunde sunt mai puternice decat cele ale heroinei.Acesta se bea sub forma de infuzie, sau se fumeaza, el fiind lansat ca o varianta "sigura", mult mai ieftina si legala a cannabisului, ceea ce il face foarte accesibil. Peste 95 la suta dintre persoanele fara adapost sunt consumatori frecventi ai acestui drog foarte ieftin si disponibil, scrie Realitatea Doua femei din America de Sud au fost filmate in timp ce dansau lasciv pe muzica reggaeton, deasupra unui sicriu, la o inmormantare. Desi nu se stie unde a fost filmat, se zvorneste ca videoclipul a fost conceput in Venezuela sau Columbia, potrivit Daily Mail. Se presupune ca cei prezenti la inmormantare au ales acest mod bizar de a-i aduce un omagiu celui decedat fiindca avea o afinitate pentru reggaeton. Unul dintre comentatori a scris: "Acest clip trebuie conservat, pentru ca speciile inteligente din viitor sa studieze cum a ajuns omenirea in pragul extinctiei", potrivit Pro TV O companie britanica a lansat i.Con, despre care spune ca este primul prezervativ inteligent din lume. Cei care comanda produsul primesc in cutie un set de prezervative si un mic inel din cauciuc care se ataseaza la baza penisului. Acesta din urma include un nano-chip care masoara durata actului sexual, grosimea organului, caloriile arse, numarul miscarilor, frecventa contactelor sexuale si temperatura pielii, scrie Go4it. Dispozitivul dispune de propria aplicatie pentru smartphone, compatibila cu Android si iOS, si se incarca la computer prin intermediul unui port micro-USB. Potrivit unui purtator de cuvant al producatorului British Condoms, i.Con este foarte comod. "Nu vei sti ca este acolo, deoarece este foarte usor si non-invaziv". Dispozitivul este disponibil deocamdata doar in Marea Britanie, la pretul de 60 de lire sterline. In cazul in care va avea succes, British Condoms promite sa livreze si pe plan international, noteaza Descopera . Un meci de box la categoria 50 de kilograme, s-a incheiat in mod tragic sambata, in orasul britanic Leeds. Scott Marsden, un baiat de numai 14 ani, s-a prabusit in ring. si in ciuda stradaniei medicilor a murit la doua zile dupa lupta. Baiatul, care in urma cu doi ani castiga aur la categoria de 50 de kilograme intr-o competite mondiala desfasurata in Spania, se lupta in finala unei competitii britanice, relateaza Daily Mail. In ultimele secunde ale meciului adolescentul s-a prabusit, iar arbitrul a oprit meciul. I-a fost acordat imediat primul ajutor, chiar in ring, dupa care a fost dus la spital. Din nefericire, copilul a murit luni "inconjurat de familie si de cei care il iubesc", a declarat o ruda apropiata. La putin timp dupa aflarea vestii, retelele de socializare au fost inundate cu mesaje de condoleante pentru familia lui Scotty, asa cum era el alintat, conform Pro TV Daca aveati impresia ca toate inventiile sunt create pentru a avea o anumita functionalitate, robotii comestibili ne arata ca unele creatii sunt pur si simplu incercari ale cercetatorilor de a crea ceva nou. In ultima perioada, specialistii au tot avansat tot felul de roboti, unii mai performanti ca altii, insa de vreme ce se incearca imitarea unor organisme biologice, de ce se pierde din vedere un aspect important al oricarei fiinte de acest gen? Sistemele biologice au un loc specific in ecosistem, iar legile naturale garanteaza un echilibru prin intermediul pradatorilor din mediu. Astfel, fiecare organism este hrana pentru un altul. Mancarea si robotii au parte de constrangeri diferite si de proprietati aparte, iar robotii comestibili sunt creati prin uniunea dintre cele doua sfere, conform Tech Crunch, informeaza Playtech