​Faze tari: De ce nu a putut sa se ridice de pe scaun tatal al carui interviu la postul BBC a fost intrerupt de cei doi copii; Artrita la caini si alte afectiuni, "tratate" cu cannabis; Aceasta blonda poate deschide o sticla de sampanie cu posteriorul

. Rucsandra Hurezeanu a devenit o prezenta constanta in editiile anterioare ale catalogului "100 cei mai admirati manageri", dupa ce a dezvoltat un model de afacere neobisnuit. Ivatherm este firma care are in portofoliu produse dermato-cosmetice "made in Franta" cu apa termala de la Herculane. Anterior, timp de un deceniu, romanca a lucrat in domeniul farma, unde s-a angajat imediat dupa ce a absolvit Facultatea de Medicina. A decis sa isi creeze propria afacere dupa ce a crescut in domeniul farma, pana cand, dupa cum spune chiar ea, a simtit ca nu mai are unde urca. Dermatocosmeticele Ivatherm sunt produse in Franta si vandute in Romania si crede cu convingere ca o organizatie strunita autoritar cu oameni condusi prin intimidare este inerent mai putin capabila de inovatii si creativitate, noteaza Click In cursul sapaturilor pentru constructia unei noi statii de metrou, la Alger au fost descoperite vestigii istorice datand din perioada ocupatiei romane. Vestigiile, descoperite in anul 2009, au pus autoritatile algeriene in fata unei probleme neprevazute. Sapaturile arheologice sistematice au demarat in anul 2013 si au scos la iveala marturii datand din epocile romana, bizantina si otomana, relateaza Mediafax. Printr-o colaborare eficienta intre ingineri si arheologi, santierul metroului a fost modificat, iar una dintre viitoarele statii, cea din Piata Martirilor (care va fi inaugurata in noiembrie) va avea un dublu rol: statie de metrou si muzeu in situ. Piesele arheologice descoperite cu ocazia sapaturilor vor fi expuse intr-un nou muzeu suprateran, anunta descopera.ro Un fenomen castiga teren in Statele Unite ale Americii! Din ce in ce mai mult stapani le ofera cainilor cannabis ca sa le aline durerile si, sustin ei, pentru un plus de energie. Veterinarii, care nu au dreptul de a prescrie astfel de retete, spun ca stiintific nu s-a demonstrat ca substanta le-ar face bine patrupedelor. Hudson a fost intotdeauna un catel fericit si jucaus. De curand insa a fost diagnosticat cu artrita si a suferit o interventie chirurgicala, iar acum nu mai are aceeasi pofta de viata, povesteste stapanul lui, informeaza Stirile ProTv . Doamnele si domnisoarele care vor sa petreaca o seara ca intre fete si nu se pricep sau le e teama sa desfaca o sticla de sampanie ar trebui sa o invite la petrecere pe aceasta femeie. Poate desface sticla folosind propriul posterior. Imbracata cu niste pantaloni sport, mulati si o jacheta, blonda din imagine pare foarte mandra de posteriorul ei si nu se teme sa-l puna la "treaba". Cu siguranta in acea bucatarie s-ar fi gasit un tirbuson pentru acea sticla, dar ea a vrut sa demonstreze ca se descurca in orice situatie, relateaza Click Barbatul intrerupt de copiii sai in timp ce oferea un interviu pentru postul de televiziune BBC a dat primele declaratii de la scenele care au facut atata valva. El a marturisit ca a fost o situatie ridicola si ca s-a gandit ca este posibil sa nu mai fie contactat de televiziunea britanica. Barbatul a explicat ca a uitat sa inchida usa cu cheia, iar asta a lasat loc unor spectatori neasteptati. De asemenea, a avut grija sa comenteze fiecare gluma facuta pe seama lor, inclusiv cea care se referea la pantalonii pe care ii purta atunci. Internautii au comentat ca barbatul ar fi fost in pijamale sau in boxeri si din acest motiv nu s-ar fi ridicat de pe scaun. Mai in gluma mai in serios el a spus ca de fapt chiar era doar in boxeri, potrivit Stirile ProTv.