Faze Tari: N-ai cu cine face selfie-uri? O companie "inchiriaza" prieteni pentru fotografii; McDonald's il acuza pe Donald Trump ca are "maini mici"; Burgerul care a fost vandut pentru 10.000 de dolari. Ce contine

Esti foarte activ pe retelele de socializare? Postezi zilnic zeci de poze, dar in toate apari singur? O companie din Japonia va vine in ajutor: "inchiriaza" persoane care sa se schimoneasca in fotografii cu tine. Japonezii au gasit solutia pentru cei care duc lipsa de prieteni, dar vor sa fie populari pe Facebook sau Instagram. Family Romance, asa cum se numeste firma, trimite actori care pozeaza alaturi de cei care sunt dispusi sa plateasca pentru asta. Curiosi cat costa distractia? 8.000 de yeni japonezi, echivalentul a 65 de euro. Firma pune la dispozitie chiar un catalog de unde iti poti alege "prietenii". Sesiunea dureaza doua ore, timp berechet pentru realizarea fotografiilor mult dorite, scrie Click Un nou studiu sugereaza ca genele asociate cu autismul sunt de fapt pastrate prin procesul evolutiei si ca acestea au ajutat omul in evolutia sa. Sunt multe cazuri de oameni de stiinta si artisti care au autism, chiar si formele mai putin severe. Cercetatorii au analizat 5.000 de cazuri de autism si au analizat genomul fiecarui participant. Acestia s-au concentrat pe evolutia genelor, in mod particular pe genele care au fost selectate, rezultand ca exista mai multe gene prezervate prin evolutie decat cele pastrate din intamplare. De asemenea, cu ajutorul altor teste, cercetatorii au observat ca acestea sunt asociate si cu conexiunile neuronale si cu cresterea numarului de neuroni - cu cat o persoana are mai multi neuroni, cu atat capacitatile cognitive sunt mai mari, anunta descopera.ro Profilul companiei McDonald's a luat-o razna zilele trecute si i-a trimis presedintelui Trump, prin intermediul platformei Twitter, un mesaj ofensator, trezind multe suspiciuni. Desi acum este stearsa aceasta replica nepotrivita si nu o puteti gasi oricat de mult veti cauta, aceasta spunea: "@RealDonaldTrump Esti o scuza dezgustatoare de presedinte si am fi incantati peste masura sa il avem pe @BarackObama inapoi, de asemenea, ai maini mici". Intr-o conferinta de presa, McDonald's si-a cerut scuze in mod oficial pentru tweet-ul trimis. Desi ai putea crede ca asta este o greseala clasica a unui angajat care face o confuzie intre propriul profil si cel al corporatiei, compania da vina pe o sursa externa, pe care nu o numeste, noteaza playtech Un cheesburger preparat de un membru al familiei regale din Qatar a devenit, probabil, cel mai scump produs de fast food din lume. A fost vandut cu 10 mii de dolari, intr-un eveniment desfasurat la Dubai! In schimbul acestui pret .... extravagant, cumparatorul s-a ales cu un burger-mamut, cu 7 bucati de carne de vita, branza Cheddar si bacon, relateaza Stirile ProTV O fetita adorabila, cu sindromul Down, este fotomodel la varsta de doar doi ani. Lily Beddall a devenit imaginea unui lant de magazine din Marea Britanie. Imaginea cu micuta Lily poate fi vazuta in toate cele 217 magazine ale brandului britanic, Matalan, iar fetita a castigat contractul de modelling in urma unui concurs. Mama copilei, Vicki Beddall (37 de ani), a declarat ca faptul ca fiica ei a devenit fotomodel este cel mai bun lucru care i se putea intampla familiei ei. "Este minunat ca Matalan a ales un copil cu sindromul Down pentru aceasta campanie. Suntem asa mandri de ea si de tot ce a reusit sa faca. E cel mai bun lucru care ni s-a intamplat", a declarat mama, scrie Libertatea