Faze tari: ​Are par lung de 2,28 m ca sa semene cu printesa Rapunzel; Primii copii cu trei parinti vor fi creati in Marea Britanie; A inventat papusa sexuala perfecta

. Este cea mai performanta papusa sexuala! Asa a prezentat-o recent, la Barcelona, inginerul Sergi Santos, pe robotica Samantha, pe care a inventat-o. El sustine ca e prima papusa sexuala perfect interactiva. Cantareste 40 de kilograme, are inaltime de 1,70 m si masuri ideale pentru o femeie, 90-55-90, rareori intalnite chiar si la manechine, par lung castaniu si ochii verzi. Samantha este prima papusa sexuala dotata cu inteligenta artificiala careia ii place sa fie sarutata si sa fie atinsa. Vrea sa faca sex tot timpul. Este dotata cu senzori care percep atingerea umana si stie sa raspunda cu expresii provocatoare, cum ar fi "Sunt a ta pentru totdeauna", informeaza Click . Un craniu de acum 400.000 de ani a fost descoperit in pestera "Gruta da Aroeira" din Portugalia, alaturi de resturi animale si de unelte de piatra. Fosila a fost gasita si curatata de sedimente la Centro de Investigacion Sobre la Evolucion y Comportamiento Humanos, iar fragmentul de craniu care contine cutia craniana, o parte din mandibula si piramida nazala prezinta un amestec de trasaturi, relateaza Archaeology. Unele dintre aceste trasaturi sunt atribuite neanderthalilor, iar altele speciei Homo erectus. Erik Trinkaus, paleoantropolog la Universitatea Washington din St. Louis, a sugerat ca membrii arhaici ai genului Homo sunt toti reprezentantii aceleiasi specii, prezentand combinatii de trasaturi regionale diferite in toata Eurasia, scrie descopera.ro. . De 20 de ani nu si-a mai tuns pletele, care au ajuns sa masoare 2,28 m, ca sa semene cu personajul ei favorit de basm, Rapunzel, dintr-un celebru film de animatie. Pentru a-si intretine pletele, Alia are mult de tras, dar nu renunta in ruptul capului la acestea. Ca sa se pieptene pierde o ora zilnic, iar ca sa-si usuce parul dureaza o zi intreaga. Cand pleaca in concediu, trebuie sa-si ia cu ea 10 kilograme de sampon si balsam. Sotul sau, Ivan Balaban, este foarte mandru de podoaba ei capilara. Cel mai lung par din lume il are chinezoaica Xie Qiuping, ale carei plete masoara 5.627 metri, relateaza Click. O cursa de masini, cel putin inedita, a avut loc pe un patinoar, in Rusia. Autoturismele, fara motor, au fost impinse de concurenti spre altele, parcate pe gheata, pe care au fost nevoiti, culmea, sa le loveasca. Autoturismele, marca Oka, au devenit mai usoare dupa ce au scapat de motor si de cutia de viteze. Totul ... pentru a fi cat mai rapide pe gheata. Apoi au fost aliniate la start. Patru echipe, fiecare formata din cate zece persoane, s-au incumetat sa ia parte la cursa neobisnuita. Masinile au fost impinse pe patinoar, pe o distanta de cativa metri si dirijate catre un grup de autovehicule parcate. Scopul? Sa loveasca un numar cat mai mare de automobile, anunta Stirile ProTv. . Medicilor din Newcastle le-a fost oferita permisiunea a utiliza fertilizarea cu ajutorul a trei persoane pentru prevenirea transmiterii bolilor genetice incurabile la copii. Noua metoda de fertilizare in vitro (IVF) este realizata prin crearea copiilor cu ajutorul ADN-ului prelevat de la trei persoane, mama, tatal si un alt membru al familiei, conform The Guardian. Autoritatea pentru Fertilizare si Embriologie Umana a promulgat prima licenta pentru realizarea procedurii in cadrul Centrului de Fertilitate din Newcastle. "Este o veste uimitoare. Speram ca pana la inceputul verii sa oferim acest tratament unui pacient,'' a declarat Mary Herbert, profesor in biologia reproductiva din cadrul clinicii. Licenta a fost acordata dupa ce membrii comitetului au fost de acord ca centrul dispune de echipament si personal pregatit pentru realizarea procedurii, noteaza descopera.ro