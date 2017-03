Faze tari: Cafeneaua XXX! Chelneritele te servesc in sanii goi si-n bikini; Catre ce loc bizar te directioneaza aplicatia Siri atunci cand cauti cele mai apropiate prostituate, in Canada; Camere de supraveghere si soft de recunoastere faciala, in cel mai "popular" WC din Beijing

. "Bikini Beans Espresso" este cafeneau unde orice barbat si-ar dori sa ajunga macar o data in viata. Motivul? Chelneritele de aici te servesc aproape goale si toate arata fenomenal. Cum ar fi sa incepi dimineata cu o cafea buna, adusa de o domnisoara in lenjerie intima? Se poate daca ai drum prin Washington, SUA. Aici s-a deschis o cafenea cu mare succes la publicul masculin, scrie Daily Mail, citat de Click. Cativa utilizatori ai aplicatiei mobile Siri, din Canada, au incercat sa gaseasca prostituate cu ajutorul acestui program, dar au ramas surprinsi de recomandarile primite. Cand au pronuntat cuvintele "escorte" si "prostituate", pentru a le fi indicat locul in care se aflau, aplicatia i-a directionat catre un bar eSport, locul in care se aduna pasionatii de jocuri pe calculator, relateaza Metro. Alvin Acyapan, coproprietar al Toronto Meltdown eSports Bar s-a plans ca primea din ce in ce mai multe apeluri legate de servicii sexuale, noteaza Stirile ProTv Cand ursuletii uita cum se mai fac puii, intreaga planeta le sare in ajutor. Printre cele mai implicate persoane care au sarit in ajutorul pufosilor Panda se numara actritele porno Kimmy Granger si Nicole Aniston. Ele au imbracat costumele panda si s-au pus pe treaba. La 16 martie intreaga suflare a sarbatorit cu mare fast Ziua Internationala a Ursilor Panda. Cu acest prilej, site-ul pentru adulti Pornhub a lansat o provocare care s-a bucurat de un succes imens. "Faceti sex in stil Panda pentru ca ursuletii au uitat cum se face!"a fost indemnul. Primele care au trecut la fapte au fost Kimmy Granger si Nicole Aniston, scrie Click . Masura bizara a autoritatilor chineze, care au instalat camere de supraveghere la unul dintre cele mai "vizitate" WC-uri publice din capitala tarii. Masura a fost luata din cauza furturilor de hartie igienica de la toaleta publica de langa Templul Cerului, una dintre cele mai vizitate atractii turistice din Beijing. Potrivit Guardian, autoritatile au o problema nu atat cu turistii, cat cu varstnicii care locuiesc in zona si care, inainte de adoptarea masurii, veneau zilnic sa-si faca aprovizionarea cu hartie igienica, relateaza Stirile ProTv Spectacol inedit oferit de un ciobanesc german la celebrul concurs canin Crufts. Deril, patrupedul lui Lusy Imbergerova, a performat timp de patru minute alaturi de stapana sa un numar inspirat dupa exercitiul de rutina al celor din armata, spre deliciul privitorilor, potrivit Mirror. Starul italian de la "Italy's Got Talent", Lusy Imbergerova, si cainele sau, Deril, au facut show la concursul canin Crufts. Timp de patru minute, Deril a uimit prin modul in care a executat numarul sau artistic, din care a facut parte si manevra de rususcitare, care a starnit valuri de aplauze in public, potrivit Gandul. "Cum ar putea juriul sa le acorde locul al doilea? Au fost geniali", a comentat cineva din public, potrivit descopera.ro