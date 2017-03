Faze tari: Turistii dintr-o rezervatie din Kenya au filmat momentul in care un piton mananca o hiena intreaga; Mesajul ciudat primit de un tanar roman care a abandonat experimentul "Balena Albastra": "Ghidul avea toate detaliile mele, fara sa-i spun eu ceva"; Descoperire uimitoare a acceleratorului de particule de la CERN: un sistem nemaivazut de cinci particule

Pe toata durata cat a condus Romania socialista, Nicolae Ceusescu a schimbat mai multe tipuri de elicoptere, fiind mai mereu nemultumit. Unele din aceste aparate sunt folosite si astazi de oficialitatile noastre, semn ca au fost alese foarte bine, in timp ce altele au ajuns obiecte de muzeu. In anii '70, specialistii romani in aviatie au adaptat un elicopter cumparat de la sovietici, de tipul Mi-8, in varianta VIP. Mai exact, au schimbat interiorul, punand scaune mai confortabile si o toaleta, scrie Libertatea.ro . Cu ajutorul acceleratorului de particule "Large Hadron Collider" (LHC), cercetatorii au reusit sa observe fenomene inedite. Unul din aceste fenomene este reprezentat de o noua descoperire: cinci particule, sau faze, intr-o singura observatie, noteaza Futurism. Descoperirea unei singure faze a materiei este in sine exceptionala, drept urmare aceasta descoperire a depasit orice asteptare. Fiecare dintre aceste faze se gasesc in categoria Omega-c-zero, o particula cu trei quarci, scrie descopera.ro. Joe Bakker era in vacanta in Kenya, cand a dat peste o privelistea rara a unui piton devorand o hiena in rezervatia Masai Mara. Mike Kowalski, cercetator, a spus ca este foarte rar ca un piton sa abordeze o "hrana" atat de periculoasa ca o hiena, a carei falci puteau sa ii zdrobeasca craniul, potrivit stirileprotv.ro . "Prima data cand am incercat sa joc mi-a explicat regulile jocului si mi-a dat probele. Iar dupa am trimis poza cu f57, am sters contul. Apoi am primit pe telefonul personal mesajul, asta fiind o amenintare ca nu pot scapa de joc. N-am reusit nici pana acum sa inteleg un lucru, care mi se pare foarte ciudat. Cum am inceput jocul, el (n.r. - ghidul) avea deja toate detaliile mele, fara sa-i spun eu ceva. Iti afla numarul de telefon si alte detalii", a relatat tanarul, potrivit Adevarul. In 2016, Jamie a intrat in Guinness Book pentru ca si-a atasat de cap opt cutii de suc. Barbatul a pornit intr-u turneu in care isi demonstreaza capacitatile neobisnuite, dar exista si sceptici. Un alt lucru neobisnuit la Jamie este ca are o temperatura corporala de 37,7 grade, insa medicii nu-si explica aceste capacitati. Multi l-au comparat cu unui dintre personajele francizei X-Men, potrivit realitatea.net. Imaginile publicate pe Instagram si devenite vIrale arata cum tanarul loveste o doza de bere intr-unul dintre dintii rechinului, dupa care incepe sa bea din locul in care s-a facut gaura, spre admiratia prietenului sau care tinea deschisa gura rechinului. Ambii sunt studenti aflati in vacanta. Potrivit unelor surse rechinul a fost gasit mort pe plaja, altele relateaza ca era doar esuat pe o plaja, posibil in Bahamas, potrivit stirileprotv.ro