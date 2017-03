Faze tari: Politia si-a tras agent care guita; Descoperire macabra intr-o pestera din Spania. Oamenii din perioada mezolitica gateau si consumau carne umana; Un britanic a mers in Rusia pentru un meci de fotbal si a avut o surpriza in camera de hotel. Ce bilet a gasit de la angajati

Pare o scena dintr-un film pentru copii, dar se intampla de-adevaratelea! Departamentul de politie din New York a angajat pe postul de agent de teren un mini-porc. Agent Porc propriul echipament si e specializat in "luat urma hotilor". E cel mai guitator agent de ordine din America si, la inceputul lunii mar￯tie, si-a inceput activitatea in cadrul for￯telor de ordine. Intele￯ge perfect comenzile si executa ordinele fara sa "grohaie" pe la colturi. Dupa ce si-a facut ucenicia patruland pe strazi impreuna cu agentul Grid Troci si colegul sau, agent Porc a fost avansat. Recent animalutul a primit primul sau caz adevarat: o retea de spargatori de masini. Cum Porc are un miros extraordinar, el a fost trimis impreuna cu agenta Anne Kelly sa verifice scena unei crime din Manhattan. Tinut in lesa, agent Porc a luat mirosul infractorilor care furasera o masina, potrivit Click Peste 20 de oase umane au fost descoperite intr-o pestera din Spania. Urmele de pe ramasite sugereaza ca oamenii din mezolitic practicau canibalismul, persoanele decedate erau gatite si consumate. Ramasitele fac parte din doua perioade diferite, dateaza de acum 10.000 si 9.000 de ani, oasele fiind acoperite de urme de dinti umani, conform Mail Online. In cadrul sitului, arheologii au descoperit si ramasite de animale cu aceleasi urme, cercetatorii nu cunosc inca motivul pentru care oamenii din trecut realizau aceste practici. Studiul publicat in revista Anthropological Archeology, prezinta descoperirea a 30 de oase umane, diferite cu urme bizare. Din ramasite a putut fi identificat craniul unui adult ,,robust'' a unui adult mult mai slab si a unui copil, conform Descopera Un barbat care a calatorit pentru o scurta perioada in Rusia pentru a urmari meciul echipei sale preferate, Manchester United, a publicat pe o retea de socializare instructiunile primite de la hotel, unde este specificat ce are de facut in cazul in care este rapit sau luat ostatic. Hotelul isi sfatuieste clientii ca, in cazul in care sunt rapiti, sa nu opuna rezistenta si sa execute, la inceput, ordinele teroristilor si sa incerce sa ia contact cu ei si sa afle informatii despre ei, precum modalitatea cum gandesc, ce tabieturi au etc.". Odata rapit este important sa iti reamintesti toate miscarile, inclusiv timpii teroristilor, distantele, directiile etc", se arata in biletul cu instructtiuni, conform Mirror. In ceea ce priveste situatia in care este luat ostatic, clientul este sfatuit sa se intinda pe podea si sa evite sa se miste, pana cand nu i se ordona acest lucru, noteaza stirileprotv.ro Berea asta e facuta cu apa din WC. Incredibil, dar adevarat! Compania Stone Brewing fabrica bere folosind apa reciclata din canalizarea orasului San Diego, cu alte cuvinte "apa din WC". Producatorii spun ca e "absolut delicioasa". Al noualea cel mai mare producator de bere din SUA, Stone Brewing din San Diego (n.r. oras de pe coasta Californiei de sud), a ajuns sa foloseasca o tehnologie pentru purificarea apei uzate din canalizare, fiindca zona in care se afla se confrunta cu o grava criza de apa din cauza secetei. 85% din apa potabila este adusa de la mare distanta. Apa obtinuta in urma procesului de purificare este utilizata pentru fabricarea noului sortiment de bere numit Full Circle. Managerul Steve Gonzalez spune ca nu este nici o diferenta la gust intre berea din apa reciclata in comparatie cu cea din apa de la robinet, scrie Click Un inginer din India sustine ca nu isi poate gasi de munca din cauza numelui sau, care seamana izbitor cu al fostului dictator irakian Saddam Hussein, scrie BBC. Barbatul, pe care il cheama Saddam Hussain, sustine ca a fost refuzat de 40 de ori la interviurile de angajare din cauza faptului ca oamenii sunt speriati de numele sau, pe care il asociaza cu fostul dictator irakian, executat acum 10 ani. "Oamenii se tem sa ma angajeze", a declarat Saddam (care va deveni Sajid) Hussain, citat de Hindustan Times. Potrivit Gandul, acesta s-a adresat instantei din India pentru a-si schimba numele, dar procesul s-a prelungit din cauze birocratice. Barbatul a crezut ca poate sa elimine usor acest inconvenient prin schimbarea documentelor, insa in acest caz nu va mai putea face dovada institutiilor de invatamant frecventate, potrivit Descopera