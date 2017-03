Faze Tari: Povestea incredibila a barbatului care a nascut! Cum s-a sacrificat pentru sotie; Un fost mare baschetbalist declara ca Pamantul este plat; Doua surori au visat sa aiba o masina Ferrari. Metoda ingenioasa prin care au facut rost de bani

Povestea lui Chris Rehs-Dupin si a sotiei acestuia a socat o lume intreaga. Chris este transsexual. S-a nascut intr-un corp de femeie si a devenit barbat pe parcurs, cu ajutorul unui tratament riguros si a unor interventii chirurgicale. Pentru ca sotia lui nu putea ramane insarcinata, acesta a decis ca el sa fie cel care va aduce pe lume un copil. A reusit sa ramana insarcinat cu ajutorul inseminarii artificale. Imaginile cu Chris Rehs-Dupin cu burtica au facut inconjurul lumii. Chrs este un barbat care s-a nascut in corpul unei femei. Pentru ca medicina a avansat considerabil in ultimii ani, a reusit sa se transforme in omul in care simtea ca este de cand s-a nascut, dar si-a pastrat organele genitale. A intalnit-o pe actuala lui sotie, Amy, la locul de munca. S-au indragostit iremediabil si au vrut sa-si intemeieze o familie, dar ea nu putea ramane insarcinata. Astfel, au decis ca Chris sa fie cel care ramane insarcinat. In 2014, el a nascut o fetita perfect sanatoasa. Asta nu e tot! Amy a urmat un tratament care si a reusit si ea sa ramana insarcinata, scrie Click Ancheta in Rusia, dupa ce doua surori au gasit o metoda bizara pentru a face rost de un Ferrari. Doua surori care lucrau pentru banca nationala Siberbank din Moscova au fost arestate miercuri dupa ce au incercat sa isi cumpere o masina marca Ferrari cu banii furati de la proprii clienti. Din investigatiile facute pana in acest moment s-a aflat ca femeile au accesat conturile clientilor si au furat in jur de 40 milioane de ruble, adica peste 693.000 dolari. Acestea au fost arestate in timp ce se aflau la o reprezentanta auto, cand voiau sa cumpere o masina sport de lux ar carei valoare depaseste 7 milioane de ruble, anunta Stirile ProTV Fostul jucator de baschet Shaquille O'Neal sustine ca Pamantul este plat. Acesta a declarat ca Pamantul pare plat atunci cand conduce de pe o coasta pe alta. In cadrul unui show, fostul jucator de baschet a facut o declaratie surpinzatoare privind forma Pamantului. "Conduc de pe o coasta pe alta, iar Pamantul imi pare plat. Conduc din Florida in California tot timpul si pentru mine este plat. Nu merg in sus si in jos intr-un unghi de 360 de grade. China nu se afla sub noi, Pamantul este plat,'' a declarat O'Neal. Descopera.ro scrie ca atunci cand coprezentatorul emisiunii i-a prezentat imagini din satelit cu Pamantul, barbat a afirmat: ,,Imagini din satelit? Ar putea fi realizate cu drona sau facute pe computer.''O vizita pe epava Titanicului? Da, este posibil. Doar ca pentru o asemenea experienta va trebui sa scoti din buzunar o suma exorbitanta. Anul acesta, in aprilie, se implinesc 105 ani de la scufundarea celei mai luxoase nave din lume. Epava Titanicului a fost descoperita in urma cu 32 de ani in cadrul unei expeditii franco-americana condusa de Robert Ballard. Titanicul s-a scufundat in largul insulei Newfoundland dupa ce a lovit un iceberg in noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912. Peste 1.500 de oameni au murit atunci. Nu e prima data cand se fac excursii cu submarinul la epava Titanicului, dar s-ar putea sa fie ultima. De aici si pretul exorbitant pentru o asemenea excursie. Compania londoneza Blue Marble Private a scos la vanzare vacanta programata pentru luna mai a anului viitor. Pretul? 105.129 de dolari (circa 446.899 de lei) pentru opt zile, dintre care trei vor fi rezervate scufundarilor la epava. Poate pare greu de crezut, dar locurile s-au epuizat deja, noteaza Click O femeie din Statele Unite traieste un cosmar. A vrut sa isi duca rochia de mireasa la curatatorie, insa sotul sau a crezut ca punga merge catre donatii.Acum, femeia ramasa fara piesa vestimentara, face un apel pe retelele de socializare sa o gaseasca."L-am intrebat: 'Iubitule, unde e rochia mea, pentru ca vreau sa o duc la curatatorie?' S-a schimbat la fata, s-a panicat", spune femeia. La doua saptamani de la incurcatura, femeia si-a dat seama ca rochia sa de mii de dolari lipseste. Magazinul unde oamenii din oras doneaza haine o vanduse deja, din primele zile. "Mi-a stat inima cand mi-a zis angajatul ca s-a vandut, probabil cu 20-25 de dolari. Nu este ceva ce poate fi inlocuit, chiar daca mergem sa cumparam una identica... Nu este cea in care m-am casatorit cu iubirea vietii mele", spune femeia, citata de Stirile ProTV