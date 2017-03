Faze tari: ​Sta agatat de un zgarie-nori pentru a se antrena; Cum a fost calmat un bebelus instantaneu, dupa o criza de plans; Un vulcan din Rusia a erupt pentru prima data dupa 248 de ani

Ametesti numai cand il vezi! Acest tanar se antreneaza intr-un mod aproape suicidal, dar executa miscarile cu o atat de mare usurinta, incat nici n-ai zice ca sta atarnat de pe un zgarie-nori. Se pare ca materialul video a fost inregistrat in Rabat, capitala Marocului, de pe o cladire de peste 14 etaje, dupa cum precizeaza The Sun. Pe contul sau de Facebook, tanarul, despre care se crede ca are vreo 22 de ani, se numeste Khalid Tenni si da dovada de un calm si un echilibru fizic iesite din comun atunci cand se antreneaza, scrie Click Acest bebelus, in varsta de trei luni, plange neincetat din cauza ca mama lui nu este langa el. Tatal a incercat sa-l faca sa se opreasca, dar in zadar. Solutia pe care a gasit-o, in cele din urma, e extrem de simpla. Parintele are o idee geniala: ii ofera micutului o bluza de-a mamei, noteaza Mediafax. In cateva clipe, copilasul se opreste din plans si strange la piept bluza mamei. Bebelusul simte mirosul mamei, iar asta il linisteste imediat, relateaza descopera.ro Misiune imposibila pentru un politist din Texas! Barbatul a incercat in fel si chip sa prinda o vacuta. Animalul alerga pierdut prin parcul din localitate. Agentul de politie a urmarit cornuta cu masina, ca in final sa reuseasca sa o prinda intr-o curte. Cel putin asta a crezut, pentru ca a coborat din vehicul sa o lege si sa o duca la un centru pentru animale. Vacuta nu s-a lasat insa cu una cu doua si a venit nervoasa catre el. Asa ca barbatul s-a lasat pagubas si s-a intors la volan, noteaza Stirile ProTv Dupa aproape 250 de ani de inactivitate, un vulcan din Federatia Rusa a erupt, aruncand la mii de metri in atmosfera un nor gigantic si foarte dens de meterie vulcanica ce ingreuneaza traficul aerian in zona. Este vorba de Vulcanul Kambalny, din Peninsula Kamtceatka, de pe teritoriul Rusiei, iar potrivit Siberian Times, muntele nu a mai erupt din anul 1769. Agentiile de turism i-au sfatuit pe clienti sa nu se aventureze la peste 2.000 de metri altitudine pe vulcan. Eruptia are loc pe asa-numitul teritoriu de gheata si foc din Kamtceatka (similar Islandei), fiind o zona activa din punct de vedere vulcanic si seismic, aflat in estul extrem al Rusiei, potrivit Click O tanara de 25 de ani, nascuta in China si adoptata de o americanca, s-a intors in tara natala sa isi caute parintii. Dupa multe eforturi si intalniri aceasta nu a obtinut rezultatul dorit. Povestea lui Jenna Cook este una care arata drama prin care au trecut zeci de mii de copii chinezi abandonati de parintii biologici si adoptati mai apoi de cupluri din afara tarii. Pe 24 martie 1992, la scurt timp dupa ce a fost nascuta, Jena a fost abandonata de mama intr-o statie de autobuz din orasul Wuhan. De acolo a mers la un camin pentru copii, iar la cateva luni a fost adoptata de Margaret Cook, o invatatoare din statul american Massachusetts, relateaza People's Daily, citat de Stirile ProTv