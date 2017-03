Faze tari: Realitatea bate televiziunea: Concurentii unei emisiuni din Marea Britanie au stat un an in salbaticie fara sa stie ca programul s-a anulat; Actrita de la Teatrul Maghiar Cluj, "bruscata" de regizor pentru ca juca prost. Politia a fost chemata; Cel mai tare job: iti dau 10.000 dolari pe luna sa traiesti in lux!

Actrita Eva Imre a fost "bruscata", dupa cum au reclamat colegii ei la 112, in timpul spectacolului Rosmersholm, in regia ucraineanului Andriy Zholdak (foto, primul din stanga). Se pare ca acesta nu a fost multumit de modul in care actrita si-a jucat rolul si ar fi "bruscat-o si agresat-o". Politia confirma cazul, scrie stiridecluj.ro. Mama a trei copii, britanica Sonia Bryce si-a enervat la culme vecinii pentru ca asculta in continuu melodia Shape of You din repertoriul lui Ed Sheeran. Vecina femeii, Clare Tidmarsh, sustine ca "picatura care a umplut paharul" a fost cand Sonia a ascultat balada lui Ed Sheeran in continuu timp jumatate de ora. "Doamna Tidmarsh, sotul ei si cei cinci copii au indurat un nivel excesiv de deranj din cauza zgomotului puternic" a spus judecatorul Philip Gregory", scrie stirileprotv.ro oncurentii din cadrul unui reality show, inclusiv o parte dintre cameramani, s-au intors acasa dupa un an petrecut in salbaticie si au aflat ca programul a fost suspendat din vara anului 2016. Reality show-ul ,,Eden'' a implicat amplasarea a 23 de straini in salbaticie, pentru ca acestia sa-si construiasca o noua societate in padurea din Scotia, informeaza The Sun. In urma debutului din iulie 2016, rating-ul emisiunii a scazut drastic de la 1,7 milioane la 800.000 de spectatori, potrivit descopera.ro. Visul vostru s-a implinit! Compania americana Third Home, din statul Tennessee, specializata in servicii turistice de lux, cauta un angajat pe care sa il umple de bani si sa il rasfete. Miracolul dureaza trei luni si leafa e de 10.000 de dolari pe luna. Third Home a postat pe Internet, pe toate retelele sociale un anunt prea frumos pentru a fi adevarat. "Se cauta o persoana dispusa sa calatoreasca mult, sa locuiasca doar in lux si sa se descurce cu scrisul in limba engleza", potrivit Click.ro. O groapa de trei metri adancime a aparut pe o sosea din sudul Chinei, la cateva secunde dupa ce un autobuz cu pasageri a trecut pe acolo. O camera de supraveghere a inregistrat momentul. In imagini se vede cum pasagerii de la bord sunt zdruncinati zdravan cand autobuzul trece peste portiunea de carosabil care apoi a cedat, scrie stirileprotv.ro Aeronava a decolat de pe un aeroport din Noua Zeelanda si a calatorit opt ore pana in Antarctica si inapoi. In drumul ei a zburat in cerc, astfel incat calatorii de pe ambele parti ale avionului sa se poata bucura de magnificele lumini verzi, noteaza Gandul. Un bilet pentru prima calatorie cu aceasta destinatie a costat aproape 28 de mii de dolari, potrivit descopera.ro