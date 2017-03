​Faze tari: Doua femei aflate la menopauza au reusit sa ramana insarcinate; Service auto pentru soferite! Iti repara masina in timp ce-ti fac parul sau unghiile; S-a facut femeie la 90 de ani

Intreaga mea viata a fost o minciuna!". Asta sustine astazi Patricia Davies, nascuta Peter Davies, din Leicestershire, Marea Britanie. Fostul soldat din Al Doilea Razboi Mondial s-a facut femeie la 90 de ani. Si-a vazut implinit visul abia la o varsta venerabila! Pensionara Patricia Davies, care traieste intr-un satuc din Leicestershire, spune insa ca nu a vrut sa moara fara sa-si schimbe sexul. Dupa ce si-a pierdut sotia de 63 de ani, in 2016, s-a gandit sa inceapa in sfarsit o noua viata! Se imbraca in haine de femeie si ia hormoni estrogeni feminini pentru schimbarea vocii. Traieste insa ascunsa si se teme sa iasa din casa, fiindca adolescentii din sat arunca in ea cu oua cand o vad in toale si incaltari feminine, informeaza Click. Golful poate fi un sport extrem. Sunt convinsi de asta participantii la un turneu din Carolina de Sud, care s-au trezit cu un aligator imens pasind tacticos pe peluza, la doar cativa metri de jucatori. Reptila, numita de unii "monstru" si comparata de altii cu un "dinozaur" nu a fost agresiva. De altfel, reprezentantul clubului de golf a spus ca aligatorii si fac aparitia destul de des pe teren, pentru ca in apropiere se afla niste mlastini. Totusi, rar se intampla sa primeasca vizita unui exemplar atat de bine facut, relateaza Stirile ProTv Prin rejuvenarea ovarelor, doua femei au reusit sa ramana insarcinate. Tratamentul ofera, in premiera, femeilor aflate la menopauza sansa de a ramane gravide prin utilizarea propriilor ovule. Tehnica se bazeaza pe proprietatile de vindecare ale sangelui, Kostantinos Sfakianoudis si colegii sai din cadrul clinicii Genesis Athens din Grecia au prelevat sange de la pacientii sai pe care l-au amplasat intr-o centrifuga pentru izolarea plasmei bogate in trombocite, informeaza New Scientist. Plasma are o concentratie mare de celule care, in general, coaguleaza sangele, fiind deseori implicata in accelerarea vindecarii unor rani, desi eficienta in cazul acestui scop este neclara, potrivit descopera.ro Aveti probleme cu masina? Ati facut pana, s-a stricat vreo piesa sau trebuie sa schimbati uleiul? Nicio problema! S-a inventat un service auto special pentru soferite, unde in timp ce astepti sa ti se repare masina poti opta pentru o coafura sau o manichiura noua. "Girls Auto Clinic" se bucura de un succes imens in Philadelphia, SUA. Ideea a fost bineinteles a unei femei care este inginer si mecanic auto. Patrice Banks a lansat primul salon/service "Girls Auto Clinic" in Philadelphia, in 2013, scrie Bored Panda, citat de Click Artistul francez care si-a testat limitele petrecand o intreaga saptamana intr-o roca de 12 tone revine cu un nou experiment. De data aceasta, barbatul va sta pe 12 oua in incercarea de a le cloci. Abraham Poincheval doreste sa devina o "gaina umana" stand pe 12 oua pana acestea clocesc. Acest lucru va putea fi vazut de catre doritori, totul intamplandu-se intr-o vitrina de sticla la Muzeul de arta moderna din Paris. Acest experiment, numit "egg", adica ou, ar putea dura intre trei si patru saptamani, iar in tot acest timp artistul va avea o pauza de jumatate de ora pe zi, anunta Stirile ProTv