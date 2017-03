Faze tari: Se vede si din avion. Un san urias a fost pus pe o cladire din Londra; Un fost cleric englez se va casatori cu un fotomodel roman cu 50 de ani mai tanar; O mama i-a dat fiului ei, aflat in faza terminala de leucemie, marijuana. Urmarea a fost total neasteptata.

Londra este unul dintre cele mai vizitate orase din lume, avand o arhitectura specifica, unica, admirata de mii de turisti. Peisajul poate deveni insa la un moment dat monoton daca esti o fire mai exuberanta...asta pana cand iti apare in cale un san urias cocotat pe o cladire! Da ati citit bine! O agentie creativa din Londra, "Mama Londra", a pus pe sediu un san urias gonflabil pentru a atrage atentia asupra prejudecatilor cu privire la alaptatul in public, dupa cum precizeaza Bored Panda. Simbolicul obiect a fost plasat pe cladire chiar de Ziua Mamei, care in Marea Britanie se sarbatoreste pe 26 martie, iar initiatorii indraznetului proiect vor sa promoveze o gandire lipsita de prejudecati fata de mamele care isi hranesc copilul in public, noteaza Click Dupa ce s-a pensionat, vicarul Anglican Philip Clements si-a dezvaluit orientarea sexuala si a inceput o relatie cu un tanar roman cu jumatate de secol mai tanar. In prezent, cei doi isi programeaza nunta. Fostul cleric a declarat ca dupa iesirea la pensie, in 1999, a ales sa fie "el insusi" si sa nu isi mai ascunda orientarea sexuala. In prezent, membrilor clerului anglican nu le este permis sa se casatoreasca cu persoane de acelasi sex, insa le este ingaduit un parteneriat civil. "Mi-a placut slujba pe care am avut-o si m-am pierdut in munca mea. Stiam ce se intampla inauntrul meu dar mereu m-am preocupat de munca. Ma ingrijora, imi doream mai mult decat puteam avea", spune Clements, potrivit Stirile ProTV Deryn, un tanar in varsta de 17 ani din Marea Britanie, s-a vindecat de o forma rara si agresiva de leucemie, dupa ce mama sa, Callie Blackwell, a decis sa ii dea cannabis. Dupa ce, in urma cu trei ani, au cerut fara succes o prescriptie pentru un medicament pe baza de cannabis pentru a-i alina durerea copilului lor in faza terminala, parintii au contactat un dealer pentru a cumpara cannabisul, pe care l-au preparat acasa cu ajutorul unei oale sub presiune, dupa o reteta gasita pe internet, informeaza The Independent. "Ce am de pierdut? Oricum va muri. Efectele m-au impresionat. Nu era ceea ce ma asteptam", a explicat Callie Blackwell. Diagnosticul i s-a pus la varsta de 10 ani, urmand apoi 4 ani de tratamente cu citostatice si raze X, scrie Descopera Facebook va lansa o noua clasa de boti care lucreaza in grupurile de discutii de pe Messenger, dar nu cu scopul cu care ati crede. Facebook va dezvalui la conferinta F8 o noua versiune de boti care lucreaza in grupurile de discutii de pe Facebook Messenger, cu scopul de a-i mentine pe utilizatori in permanenta informati cu privire la cele mai recente stiri aparute. Iar compania lucreaza deja cu mai multe companii pentru a incepe constructia acestor boti, conform Tech Crunch. Spre exemplu, un grup de pasionati de fotbal de pe Messenger ar putea adauga un bot in thread-ul lor si acesta ar fi capabil sa ii mentina informati cu privire la progresul unui meci, schimbarile scorului si alte informatii din timpul jocului. Mai mult, botii integrati intr-un grup de discutii al unei companii, ar putea sa-i mentina pe angajati la curent cu status-ul comenzii pe care au facut-o sau cu ultimele noutati in domeniul in care activeaza, noteaza Playtech Morris a fost condamnata la 10 ani de inchisoare, o sentinta cu care avocatul ei nu este de acord. Acesta sustine ca pacienta stia ca femeia nu este un doctor adevarat si a primit injectiile pe propria raspundere, relateaza Miami Herald. Oneal Ron Morris, in varsta de 36 de ani, din Florida, cunoscuta sub pseudonimul "Ducesa", isi castiga existenta dintr-o afacere de marire ilegala a feselor. Femeia transsexuala isi injecta clientii cu materiale toxice, printre care ciment, ulei mineral sau super glue. Dupa ce si-a marit propriul posterior la dimensiuni incredibile, Morris se ducea in resedintele private ale diverselor cliente, unde le aplica acelasi tratament. In ciuda faptului ca femeia a mai fost acuzata si in trecut ca isi injecta pacientele cu materiale toxice, afacerea ei nu a fost deloc afectata, potrivit Stirile ProTV