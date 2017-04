​Faze tari: La frizeria asta, pe langa tunsoare, ti se ofera si o partida de sex; A fost realizat norul din care ploua cu picaturi de tequila; O cobra regala bea din sticla de apa tinuta de un barbat

. Nu doar cafenelele pot include in meniu si o partida de sex. O frizerita este pe cale sa-si atraga un numar imens de clienti deoarece, dupa ce primesc tunsoarea dorita, domnii o pot duce in dormitor unde se pot culca cu ea. O cheama Lucy si spune ca se pricepe la o serie de metode de ingrijire a parului, de la simplul tuns, pana la vopsit si permanent. In plus, dupa cum precizeaza Daily Star, indrazneata frizerita este bisexuala si foarte deschisa spre noi experiente, asa ca domnii care nu vor sa-si lase partenerele singure acasa, le pot aduce la ea pentru incerca o partida de sex in trei, potrivit Click Lectie pentru cei care parcheaza aiurea. Soferul unui Jeep s-a infuriat cand a vazut un BMW lasat cu nesimtire pe doua locuri de parcare. Astfel ca a corectat pozitia limuzinei pur si simplu impingand-o cu vehiculul sau de teren intre doua marcaje albe. I-a lasat evident si o "amintire", tabla usor sifonata pe portiera din spate. Imaginile filmate de un martor au fost postate pe YouTube si au adunat o multime de vizualizari, noteaza Stirile ProTv. A fost realizat norul din care ploua cu picaturi de tequila. Cercetatorii au creat un nor artificial care produce picaturi de tequila. Norul de tequila face parte din instalatia prezentata in cadrul galeriei de arta Urban Spree din Berlin, relateaza IFL Science. Norul a fost creat de o agentie de publicitate pentru Consiliul de Turism al Mexicului. In martie, vremea din Germania este ploioasa, prin intermediul instalatiei agentia doreste sa incurajeze locuitorii Berlinului sa mearga in vacanta in Mexic, informeaza descopera.ro . O tanara femeie care sustine ca are doua vagine a povestit intr-un documentar ca viata ei a fost mult timp un cosmar din cauza acestei malformatii rare. Ea a avut curajul de a vorbi public despre conditia sa, dar a preferat sa fie cunoscuta doar sub numele Nicci. Ea s-a nascut cu o diformitate anatomica la nivelul organelor reproducatoare, iar acest lucru i-a facut viata un cosmar, in special din cauza perioadelor de ciclu, informeaza The Mirror. Situatia sa devenise atat de critica, incat si-a dorit sa faca o histerectomie, relateaza Click Episodul se petrece in contextul unei secete extreme care afecteaza sudul Indiei. Specia extrem de veninoasa de sarpe - care are nu mai putin de 3,5 metri - poate fi vazuta ridicandu-se in timp ce un barbat ii tine prevazator coada, iar un altul ii toarna cu grija apa dintr-o sticla de plastic, fiind echipat si cu un carlig in caz de necesitate. Scena se petrece in contextul secetei extreme ce afecteaza sudul Indiei, potrivit Huffington Post. Oamenii care apar in imagine sunt agenti care se ocupa cu salvarea faunei salbatice, scrie descopera.ro