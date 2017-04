Faze tari: Inventie fabuloasa a unor studenti din Timisoara, care te-ar putea face sa renunti la prize; O companie aeriana i-a interzis unei pensionare britanice sa se duca la toaleta; Cati ani de puscarie primesti in Coreea daca te uiti la filme straine

Orice atinge devine opera de arta. Chiar si deseurile pot capata valoare in mainile lui Iulian Emil Moldovan. Artistul de 29 de ani este pasionat de mozaic si lucreaza cu cele mai trasnite materiale. Suruburi si piulite, cioburi din gresia sparta si chiar...tigari. Orice iti trece prin cap poate fi asezat intr-un tablou spectaculos. Totul este sa ai un pic de talent, iar Iulian Moldovan are cu carul. A inceput in joaca, in urma cu vreo sapte ani, si a ajuns acum sa castige bani buni din pasiunea sa. "La inceput, pictam, abia in studentie, la Facultatea de Arte, am descoperit mozaicul, care m-a fascinat. Am lucrat portretul lui Decebal, din bucatele de gresie si faianta, iar cand l-am terminat a venit cineva si mi-a oferit 2.000 de euro pe el, scrie Click Un grup de studenti din Timisoara au inventat un dispozitiv wireless care poate incarca simultan 8 telefoane. Momentan inventia este in stadiul de prototip, car tinerii romani spera sa gaseasca restaurante si companii dispuse sa renunte la prize si sa finanteze noua lor inventie. Acestia sustin ca dispozitivular trebui sa apara oficial pe piata la sfarsitul lunii mai, insa nu au stabilit un pret, scrie B1.ro, potrivit descopera.ro.



O pensionara din Marea Britanie sustine ca a fost umilita de catre compania aeriana cu care zbura, dupa ce nu i s-a permis sa se duca la toaleta. Incidentul s-a petrecut intr-un avion al companiei British Airways, care efectua zborul Los Angeles - Londra. Pensionara de 87 de ani a stat cu hainele ude pe ea timp de 13 ore din cauza ca membrii echipajului nu i-au permis sa se duca la toaleta. Membrii echipajului i-au explicat doamnei Kocharik Tsamouzian ca se va putea duce la toaleta numai dupa ce avionul va decola, noteaza Stirile ProTv Dictatorul Kim Jong-un a decis marirea pedepsei de la doi ani la zece ani pentru cei care urmaresc filme straine. Aceeasi pedeapsa este aplicata si in cazul persoanelor ce asculta muzica din alta tara. Phenianul creste, astfel, actiunile impotriva influentei puterilor straine. Incepand cu anul 2014, televiziunea publica din Coreea de Nord nu a mai difuzat filme chinezesti si rusesti, ca parte din campania de protejare impotriva influentelor straine, informeaza Click Doua pisicute adorabile s-au dovedit si extrem de inteligente, intr-un experiment ajuns viral pe internet. Felinele au invatat rapid ca daca apasa o sonerie, primesc imediat recompense gustoase. Iubitorii de pisici au fost de parere ca vizioneaza o varianta a celebrului experiment al lui Pavlov, in care un caine a fost invatat sa asocieze ideea de hrana cu sunetul unui clopotel. "Este cel mai dragut lucru pe care l-am vazut in ultima vreme", a comentat o femeie. Imaginile l-au fermecat chiar si pe seful adjunct al partidului Laburist din Marea Britanie, care a recunoscut ca s-a uitat la ele cu drag, de nenumarate ori, arata Stirile ProTv.