Faze tari: A gasit solutia pentru mariajul perfect: si-a construit singur o nevasta; Premiera in lumea medicala: doctorii au transplantat o ureche care a crescut pe antebratul unui om; Inmormantare din Kenya, anulata dupa ce a fost sapata groapa. Cel care trebuia ingropat se afla, de fapt, la un bar

Desi a reusit sa-i asocieze trasaturi feminine, este in continuare socant faptul ca un inginer chinez s-a casatorit cu un robot creat de el insusi. Zheng Jiajia a fost din totdeauna un inginer priceput. Inainte de a-si crea propria companie in 2014, acesta a lucrat timp de mai multi ani la Huawei. In tot acest timp, si-a pierdut insa increderea ca va gasi vreo femeie cu care sa-si petreaca viata. Pentru ca nu a mai putut sa faca fata presiunii familiei pe subiectul casatoriei, a decis sa-si dedice restul vietii unui robot. Casatoria cu un robot nu este recunoscuta oficial in China, dar asta nu inseamna ca este ilegala. Oricine poate sa celebreze un astfel de eveniment cu cei apropiati, iar Zheng Jiajia a reusit sa includa in petrecerea sa o parte importanta din traditiile chinezesti. Printre participantii la eveniment s-au aflat mama sa, prietenii si colegi din facultate, noteaza Click O echipa de medici chinezi a realizat o interventie chirurgicala inedita, in care au transplantat o ureche dupa ce au crescut-o timp de luni de zile pe antebratul pacientului. Renumitul chirurg Dr. Guo Shuzhong a efectuat aceasta operatie complexa pe pacientul cunoscut doar sub numele de Mr. Ji, interventie care a durat o ora, noteaza Independent. Medicul a declarat ca urechea a fost acceptata de organism. Mr. Ji si-a pierdut urechea intr-un accident din 2015 care l-a lasat cu rani pe partea dreapta a fetei. Desi a avut multe interventii chirurgicale, care i-au reparat pielea fetei, doctorii nu au fost capabili sa ii refaca urechea. Doctorii au folosit cartilaj de la coastele acestuia, care a fost taiat sub forma unei urechi si plantat sub pielea de la antebrat. Dr. Guo (care a efectuat si primul transplant de fata din China in anul 2006), spera sa repete operatia si pentru alti pacienti, potrivit Descopera Un barbat presupus a fi mort a fost gasit plin de viata, la un pahar de alcool intr-un bar din apropierea locului care trebuia sa ii serveasca drept mormant. Wilson Oluoch a fost dat disparut in urma cu trei saptamani, dupa ce nu a mai venit acasa. Convinsi ca fiul lor si-a gasit sfarsitul pe undeva, familia nu s-a gandit de doua ori inainte sa identifice un corp descompus gasit intr-o plantatie de trestire de zahar drept Wilson. Cu cateva momente inainte de funeralii, insa, familia a primit vestea ca un barbat care arata exact ca Wilson a fost vazut intr-un bar in apropiere. Cand au ajuns la fata locului, rudele l-au gasit pe barbatul pentru care pregatisera inmormantarea la bar, cu un pahar de alcool in fata. Wilson a explicat ca i-a fost mult prea rusine sa se intoarca in sat dupa ce a venit foarte beat acasa intr-o seara. Planuia sa dispara si sa inceapa o noua viata in alta parte, scrie Stirile ProTV Sud-coreenii au un sistem diferit de calcul al varstei fata de restul planetei. In Coreea de Sud, bebelusii "implinesc" un an in ziua in care se nasc, apoi, pe 1 ianuarie in fiecare an, varsta lor creste cu 1. Daca un bebelus se naste in Coreea de Sud pe 30 martie 2017, el are automat un an, iar pe 1 ianuarie 2018 va implini doi ani, pe 1 ianuarie 2019 - trei ani si asa mai departe. Astfel, diferenta de varsta intre Coreea de Sud si restul planetei va fi de 1-2 ani, in functie de data nasterii, scrie Gandul. Practic, varsta sud-coreeana calculeaza pe parcursul cator ani ai trait. Daca te-ai nascut in 2016, in Coreea de Sud ai doi ani (ai trait pe parcursul anilor 2016 si 2017), in timp ce in restul lumii ai un an sau mai putin (in functie de cand e ziua ta). Acest lucru este foarte important, mai ales in Coreea de Sud, deoarece acolo respectul pentru varstnici se aplica chiar si daca diferenta intre doi oameni este de numai un an. Tu cati ani ai avea in Coreea de Sud?, informeaza Descopera O operatiune de salvare incredibila a avut loc la metroul din New York. Sambata seara, un barbat a cazut inconstient pe sine si era cat pe ce sa fie calcat de trenul care intra in statie. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 20:45 si a fost surprins in intregime de Parker Van de Graaf, un adolescent de 15 ani care a filmat totul cu telefonul mobil si care se afla pe peron alaturi de mama sa, relateaza Mirror. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 20:45 si a fost surprins in intregime de Parker Van de Graaf, un adolescent de 15 ani care a filmat totul cu telefonul mobil si care se afla pe peron alaturi de mama sa, relateaza Mirror. In imagini se vede cum barbatul cazut zace inconstient intre sine, alaturi de un maldar de cumparaturi. In ajutor i-a sarit Jonathan Kulig, un inginer de 29 de ani care se intorcea de la serviciu. Tanarul a auzit mai multe strigate si cand si-a dat seama ce s-a intamplat a sarit imediat pe sine si l-a ridicat pe omul cazut, noteaza Stirile ProTV