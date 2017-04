Un barbat din Finlanda care s-a ratacit in Republica Ceha dupa ce a condus masina orientandu-se conform unei harti din perioada Cehoslovaciei a cerut ajutorul politiei pentru a gasi drumul corect, informeaza DPA.Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar autoritatile au constatat ca alcoolemia sa depasea limita legala. Un tribunal a dispus amendarea barbatului cu 19.000 de coroane cehesti (749 de dolari) si suspendarea dreptului sau de circulatie in Republica Ceha pe o perioada de trei ani. In plus, cetateanul finlandez a fost obligat sa paraseasca imediat tara, potrivit Agerpres.