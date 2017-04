Sumudica a inventat time-outul in fotbal/ Am fost mai buni/ Fara Alibec si Boldrin, FCSB nu ar bate nici Chiajna

Neuronul stingher

FCSB nu a avut ocazii

Luna cadourilor. Intrebati-l pe Iliev cate mingi a avut de aparat. a scos o mine a lui Alibec, care a sarit inapoi. A fost un penalty cadou - nu stiu daca a fost corect acordat

Noi am avut ocazii mai multe si am ratat mult.

Fara Alibec si Boldrin, FCSB nu ar bate pe nimeni

Voi face tot ce tne de mine ca sa impiedic FCSB sa fie campioana (sursa DigiSport)



Marius Sumudica, antrenorul echipei Astra Giurgiu, crede ca echipa sa a fost mai buna decat FCSB, chiar daca a pierdut cu 3-0.Declaratiile controversate nu au lipsit:Dupa primul gol al Stelei, Sumudica a adus time-outul si in fotbal si si-a adunat jucatorii la marginea terenului pentru a-i incuraja si a le transmite sfaturi, partida fiind intrerupta circa un minut.Marius Sumudica a dezvaluit ca UEFA l-a amendat dupa declaratiile facute inainte de meciul cu Gent, din 16-imile Europa League. Antrenorul Astrei a fost amendat cu 5.000 de euro dupa declaratiile facute la adresa arbitrului olandez care a arbitrat meciul retur cu Gent, scor 0-1, potrivit gsp.ro Nicinu s-a lasat mai prejos si a numarat spectatorii ca Pristanda steagurile: "S-a vazut ca suntem adevarata Steaua. Prezenta extrem de mare a oamenilor la meci arata asta".Pe stadion au fost doar putin peste 8.000 de spectatori, sub media Stelei de acum 3-5 ani de zile (ex: 2013/2014, cand Steaua a incheiat doar pe locul 3 -medie de 9.183, record de 50.224 de persoane la meciul cu FC Brasov; in 2012/2013 media era de 14.061 spectatori/meci)u a ratat nici ocazia de a-l ironiza din nou pe Florin Talpan, juristul CSA. "Vezi, Talpanica, o sa te dau pe mana lui Sumudica!", a strigat Becali dupa meci. ( gsp.ro