​Faze tari: Fetita asta a fost crescuta de maimute; Se pregatesc inca trei echipe Rapid, pe langa cele doua deja existente; Sumele uriase cerute pentru sambure si un pix sfintit la mormantul lui Arsenie Boca pentru ca "poarta noroc la examen"

Incredibil! Recent, localnicii care traiesc langa rezervatia naturala Bahraich, din nordul Indiei, au incremenit cand au dat nas in nas cu o fetita care nu stia sa mearga in picioare si scotea sunete de maimuta. Fata de 8 ani este un Mowgli al zilelor noastre. Nu mananca decat fructe, musca daca se sperie si se catara in copaci mai ceva ca o pisica. Ea a fost descoperita in salbaticie de politistul Suresh Yadav. Localnicii cred ca a fost abandonata in padure de mama ei si crescuta apoi de maimutele care traiesc in apropiere, scrie Click Totul a inceput cu un vis - de a cumpara o ferma si o casa de vacanta pentru familia lor, unde sa-si petreaca verile. In urma cu patru ani, Karina si Craig Waters, din Australia, au devenit fericitii proprietari si restauratori principali ai monumentului istoric Chateau de Gudanes din Verdun, din sudul Frantei, pe care l-au achizitionat pentru o valoare estimativa de 280.000 de lire sterline, conform Daily Mail. In ultimii patru ani cuplul s-a ocupat de renovarea acestuia, care dateaza din timpul domniei regelui Ludovic al XV-lea. In acest an, cei doi si-au propus sa deschida locatia ca hotel pentru vizitatori si, de asemenea, au in plan sa lanseze o carte despre calatoria lor, in 2018, anunta descopera.ro Inca trei asociatii ale unor grupuri de suporteri rapidisti au prins contur si, cel mai probabil, vor intra in competitie din vara, alaturandu-li-se celor doua cluburi deja existente in Liga 5. Datele existente la Registrul National ONG de la Ministerul Justitiei arata ca, la pozitia 3335, a fost rezervat numele Asociatia Clubul Sportiv Rapid Redivivus 2017 Bucuresti. Rezervarea a fost facuta pe 6 luni si expira pe 21 august 2017, dar poate fi prelungita. La pozitia 4277 figureaza rezervat numele Asociatia Clubul Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului. Rezervarea este, de asemenea, pe 6 luni si expira pe 24 septembrie 2017, precizeaza prosport.ro O fi gatitul o patima nationala in Italia, dar cei care fac sosuri din cale-afara de aromate, ori prajesc peste in nestire sunt buni de plata... mii de euro! In viziunea Curtii Supreme a Italiei mirosurile tari din bucatarie reprezinta o infractiune. Totul in urma unui proces in care un cuplu de pe Coasta Adriaticii a fost gasit vinovat de "molestare olfactiva". Nemultumiti de primul verdict, paratii au tot facut recursuri pana cand au ajuns la instanta suprema de la Roma, informeaza Stirile ProTv Un barbat musulman din India a fost arestat de politia locala pentru hartuire si pentru faptul ca a divortat de cea de-a doua sotie a lui prin intermediul unei carti postale. Mohammed Haneef (38 de ani) a expediat acea carte postala la doar trei saptamani dupa ce s-a casatorit cu a doua sotie a lui, in orasul Hyderabad din sudul Indiei, scrie news.ro, care citeaza BBC. El a folosit cuvantul "talaq"("divort") de trei ori in textul scris in cartea postala. Barbatii musulmani din India pot sa divorteze de sotiile lor prin simpla mentionare de trei ori a cuvantului "talaq", relateaza Click Numele lui Arsenie Boca este folosit de cei care vor sa vanda obiecte absolut banale cu preturi exorbitante, garantand ca acestea au puteri miraculoase. Joi dimineata, un anunt de pe OLX a devenit viral pe retelele sociale, si asta pentru ca vanzatorul cerea nu mai putin de 2000 de euro pentru un sambure de caisa pe care, sustinea el, se vede chipul lui Arsenie Boca. "Simbure cais- aparitia figurii sf.parinte Arsenie Boca!Este necesar aceasta suma,de urgenta! Oferte serioase- deoarece este real,nu facatura!Va multumesc!" suna anuntul postat de "gabi" din Timisoara, anunt care a fost vazut de mii de romani, potrivit Stirile ProTv