Faze Tari: Prostituata romanca, refuzata pentru ca era prea urata; Un pensionar din Arad are datorii pe urmatorii 6.000 de ani; A fost acceptat la o universitate de renume dupa ce a scris in eseul lui aceeasi expresie de 100 de ori

Un pensionar din Arad are datorii pe urmatorii 6.000 de ani. Barbatul trebuie sa plateasca aproape trei milioane de lei, suma pentru care i-a fost pusa poprire pe pensie. Pentru ca are un venit mic, omul are o rata lunara de 39 de lei. Alti peste 5.000 de pensionari aradeni au popriri pe venituri si sunt obligati sa plateasca rate pentru cateva sute de ani. "Performanta" demna de Cartea Recordurilor apartine unui barbat din Arad, care are o pensie de 600 de lei. El are insa o datorie de peste 3.000.000 de lei pentru care i-a fost pusa poprire pe pensie, scrie Libertatea Si-a dorit sa aiba o locuinta cu totul neobisnuita! De aceea, inginerul Bruce Campbell si-a cumparat un avion pe care l-a transformat in casa. Astfel, a scapat aeronava sa ajunga la cimitirul de epave.Inginerul electrotehnician Bruce Campbell (67 de ani) a visat dintotdeauna sa locuiasca in mijlocul padurii. Si-a cumparat un teren de patru hectare din codrii statului Oregon (SUA), chiar inainte de a implini varsta de 30 de ani. Numai terenul l-a costat 23.000 de dolari la vremea aceea. Apoi s-a gandit sa-si construiasca o casa cu totul aparte din dube de transport abandonate. Insa, in 1999, si-a schimbat planurile, noteaza Click. Un student a fost acceptat la Stanford dupa ce a scris de 100 de ori aceeasi expresie. In eseul de admitere al Universitatii americane Stanford, candidatul Ziad Ahmed a renuntat la ideea de a scrie un eseu pompos si a venit cu o solutie inedita. Pentru a intra la Stanford baiatul a avut de raspuns la intrebarea: "Ce conteaza pentru tine si de ce?". Candidatul inventiv a scris de 100 de ori aceeasi expresie "Viata negrilor Conteaza", care i-a adus un loc in cadrul prestigioasei universitati, anunta Stirile ProTV Un barbat din Italia a vrut sa se distreze cu o prostituata. Dupa ce a cautat pe internet si a gasit femeia pe care o dorea in camera lui, o frumusete cum rar s-a mai vazut, omul a platit suma pe care aceasta a cerut-o. Infierbantat, aventurierul nu a tinut cont de bani si i-a virat in cont femeii 500 de euro. In momentul in care escorta si-a facut aparitia la usa, barbatul a fost la un pas sa faca infarct. Era atat de urata incat i-a cerut banii pe loc. Enervata ca omul refuza serviciile pe care acesta le platise deja si ca cere banii inapoi, femeia si-a chemat "pestele" care astepta in masina, relateaza Evz In timp ce Donald Trump manca o friptura, armata SUA declansa primul atac asupra regimului sirian al lui Bashar al-Assad. Atacul aerian al americanilor cu rachete Tomahawk care a vizat tinte militare din Siria a inceput la doar cateva minute dupa ce Donald Trump l-a primit la resedinta sa din Mar-a-Lago pe Xi Jinping, presedintele Chinei. La ora locala 19:00, presedintele SUA Donald Trump a servit cina alaturi de omologul sau chinez Xi Jinping. Cei doi au fost acompaniati de sotii, de Ivanka Trump si Jared Kushner dar si de alte persoane din cercul de apropiati ai lui Trump din administratia americana.Daca detaliile cu privire la cele discutate au ramas secrete, cei de la The Guardian au aflat meniul principal servit de meseni: friptura gratinata cu morcovi si stropita cu vin Chardonnay californian, scrie Click