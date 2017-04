Faze tari: ​Inventie inedita a chinezilor: trotuare pe apa; Cameraman plesnit peste cap, fiindca a filmat fundul gol al unei invitate; O adolescenta britanica nu si-a mai taiat unghiile de trei ani. Metoda bizara prin care tasteaza pe telefonul mobil

Daca la noi este greu sa construim trotuare pe uscat, altii reusesc sa le faca si pe mare. In China, dar si in alte tari, au inceput sa apara pontoane plutitoare, ce se misca in ton cu valurile. Podul sau pontonul este realizat din bucati de plastic ce sunt destul de rezistente pentru a putea merge pe ele, dar indeajuns de usoare pentru a pluti pe apa. Sistemul este simplu de instalat si flexibil, potrivit pentru cei care au nevoie de un ponton improvizat, potrivit site-urilor care vand astfel de produse. Astfel de produse se gasesc la vanzare si pe site-ul Alibaba. Produsele se vand la bucata, una fiind in jur de 20 de dolari. Comanda minima fiind de cateva sute de bucati, scrie Business Magazin, potrivit descopera.ro O tinuta foarte sumara in zona posteriorului a atras atentia unuia dintre cameramani. O invitata la emisiune a aparut in platou intr-o costumatie care a lasat aproape totul la vedere. In momentul in care a intrat in scena, camera de filmat a fost indreptata, pentru cateva secunde, pe fundul ei. Observand acest lucru, prezentatorul show-ului a mers sa-l "apostrofeze" pe cameraman pentru acest gest. Ba chiar l-a plesnit in gluma peste cap. Momentul stanjenitor a avut loc in cadrul emisiunii "Uite cine danseaza" a Argentinei. Gazda, Marcelo Tinelli, nu a apreciat deloc ceea ce a facut cameramanul. Acesta a mers catre el si a incercat din rasputeri sa mute camera de pe concurenta Cythia Fernandez, care purta un costum cu un slip tanga minuscul, arata Click Dupa ce a vazut un tutorial pe internet despre cum sa ai unghii lungi si frumoase, o adolescenta a decis sa nu si le mai taie timp de trei ani. Aceasta grozavie a facut-o vedeta in presa internationala, lucru de care este foarte mandra. Inca de cand avea 13 ani, britanica Simone Taylor a decis sa nu isi mai taie unghiile. La 16 ani acestea masoara aproape 12 centimetri, iar cele de la degetele mari au sarit de 18 centimetri, relateaza The Independent. Simone are foarte multa grija sa nu isi rupa unghiile si marturiseste ca imbracatul si cam orice alta activitate ii ia o vesnicie. A invatat chiar sa tasteze pe telefon cu articulatiile degetelor de pe dosul palmei. Manichiura ii ia trei ore, noteaza Stirile ProTv. La doar trei ani, un baietel ar putea concura cu cei mai cunoscuti gimnasti din lume. Arat impresioneaza prin forta de care da dovada si usurinta cu care escaladeaza peretii locuintei sale.De aceea, multi dintre cei care i-au vazut ispravile l-au asemuit cu Spiderman, scrie Daily Mail. Arat Hosseini a reusit sa uimeasca o lume cu calitatile lui sportive. Pustiul face spagatul,roata, tractiuni la bara, isi balanseaza picioarele ca un adevarat gimnast si poate escalada un perete folosindu-se doar de brate, informeaza descopera.ro Si barbatii au ce arata la TV, nu doar femeile. Ghidat de acest principiu, un comediant american, in varsta de 55 de ani, a aparut in direct fara haine, purtand un singur accesoriu care sa-i ascunda "barbatia". Chiar daca nu este zvelt si nu are un trup lucrat la sala, Joe Pasquale nu este deloc rusinat de acest aspect. Joe Pasquale, un comediant apreciat si indragit pentru felul sau de afi, a aparut vineri seara complet dezbracat, in direct, in cadrul "The Nightly Show". Comediantul si-a ascuns "modestia" sub un joben si sfarcurile sub plasturi. Acesta si-a oripilat prietenul si prezentatorul show-ului, Bradley Walsh, relateaza Click