​Faze tari: Statul american Oregon vrea sa legalizeze duelurile intre functionari publici; S-a inventat mormantul care vorbeste; Un taximetrist din Moldova isi verifica comenzile pe telefon cu lupa

A fi doctor nu inseamna doar a avea o responsabilitate enorma. Un chirurg care a avut parte de 5 operatii consecutive a muncit aproape non-stop, timp de 28 de ore. Doctorul Luo Heng a facut doua interventii de urgenta pe timpul garzii si alte 3 operatii a doua zi, dimineata. Dupa o tura aproape fara sfarsit, doctorul a adormit pe o patura, pe podeaua rece a spitalului. Imaginea a ajuns virala pe Weibo, o retea de socializare populara in China, informeaza Click. O imagine surprinsa intr-un taxi din Chisinau a devenit virala pe Internet. Fotografia, postata de Viorel Barbanoua, arata cum un taximetrist din capitala Moldovei se uita in timpul cursei la telefonul mobil pe care primeste comenzile cu lupa. Atat lupa cat si telefonul sunt lipite cu banda adeziva. In comentarii, oamenii sugereaza ca taximetristul, care pare a fi in varsta, si-ar fi uitat ochelarii acasa si a apelat la aceasta varianta - desi nu e clar desi ar fi avut o lupa in masina, noteaza Stirile ProTv Ei bine, asta este valabil pentru sute de mii de muncitori chinezi ce petrec, in medie, sase ore facand naveta de la si inspre Beijing, potrivit unui articol BBC. Asta este valabil pentru muncitorii care, goniti de preturile exorbitante din oras, locuiesc in orase din apropiere, numite satelit, aflate la 35 de kilometri de capitala. In medie, rezidentii orasului Beijing petrec 52 de minute pe drum. Blocajele in trafic sunt o priveliste des intalnita in Beijing, iar in viitor situatia se va inrautatii in conditiile in care 2030 orasele chinezesti vor gazdui peste 1 miliard de oameni, relateaza descopera.ro Richard Browning a reusit sa construiasca un costum performant pentru zbor, care seamana izbitor cu cel al lui Iron Man. Inventatorul a atasat la fiecare membru o micro-turbina de gaz care functioneaza pe baza de kerosen. Apoi, prin apasarea unui tragaci cu ajutorul mainii stangi, Browning si-a luat zborul la jumatate de metru deasupra solului, transmite Click Initiativa legislativa controversata a republicanilor din Oregon. Senatorul republican Brian Boquist, sustinut de partidul sau, a propus abrogarea unei prevederi din Constitutia acestui stat, vechi de 172 de ani, prin care functionarii publici din Oregon nu au voie sa se dueleze, altfel riscand sa isi piarda drepturile electorale, potrivit Independent. "Stramosii nostri au decis ca nu ar fi foarte civilizat ca, atunci cand doi oficiali au o disputa, sa se impuse pe treptele Capitoliului", spune Boquist, care explica totusi ca nu vrea sa reintroduca duelurile, arata Stirile ProTv. O firma din Slovenia a inventat mormintele secolului XXI, cu ecrane interactive de 1,20 m care prezinta imagini si filme din viata decedatilor. Cimitirul Pobrezje, situat la periferia orasului Maribor, a prezentat prototipul unui mormant digital care interactioneaza cu vizitatorii si nu poate fi distrus in caz de vreme rea sau vandalizat. "Noul tip de mormant face posibil sa pui langa nume chiar si un roman despre mort, fotografii si inregistrari video", a spus Saso Radovanovic, directorul companiei Bioenergija, care vinde noile monumente funerare, citat de Click