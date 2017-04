Faze tari: Confesor Go, aplicatia care iti gaseste cel mai apropiat preot; Un englez a cumparat de pe eBay un tanc cu 30.000 de lire, dar cand a desfacut rezervorul a avut o surpriza; Un violator cu slabiciune la batrane a folosit uleiul din candela ca lubrifiant

Vrei sa vorbesti cu un preot, dar nu prea dai pe la biserica? Nu-i nimic! S-a inventat aplicatia prin care poti afla unde este cel mai apropiat preot si ce program are. Confesor Go a fost inventata de un preot din Spania, care si-a dorit sa-si tina credinciosii aproape. Principiul pe care functioneaza este foarte simplu. Gratie aplicatiei, omul poate afla unde este cel mai apropiat preot si ce program are. Cei doi intra apoi in contact, iar clericul vine acolo unde este credinciosul si uneori la ora la care doreste acesta, scrie Digi24. Ideea aplicatiei a plecat de la indemnul papei Francisc, care le-a cerut preotilor catolici sa iasa din biserici si sa faca ei primii un pas de apropiere catre mireni. Aplicatia are deja succes in Spania, tara cu puternice traditii catolice si a fost descarcata pana acum de peste 30.000 de utilizatori, potrivit Click Un englez din Northamptonshire a cumparat un tanc de pe eBay cu 30.000 de lire sterline si a avut o surpriza uriasa cand a vazut ce se afla in rezervorul sau. Nick Mead, in varsta de 55 de ani, restaura tancul rusesc T54/69, cand a gasit in rezervor lingouri de aur in valoare de aproximativ doua milioane de lire sterline. El s-a filmat in timp ce a desfacut rezervorul in caz ca ar fi gasit arme sau explozibil si ar fi trebuit sa le arate genistilor, conform Metro. Totusi, in loc de asta arme sau materiale explosive, barbatul a gasit 5 lingouri de aur care ar fi cantarit aproximativ cinci kilograme si jumatate, iar valorea lor cumulata se preconizeaza ca ar fi 2 milioane de lire sterline. "Nu am stiut ce sa fac. Nu poti sa mergi cu 5 lingouri de aur sa incerci sa le vinzi fara ca cineva sa iti puna cateva intrebari, de aceea am chemat politistii", a declarat barbatul pentru The Sun, noteaza Stirile ProTV Barbatul, proaspat eliberat din puscarie unde a stat inchis pentru ca a violat doua septuagenare, a batjocorit in fel si chip alte doua batrane de peste 70 de ani si le-a talharit.Intors de doar trei luni din inchisoare, unde a stat mai multi ani, pentru ca a violat doua batrane, un individ de 41 de ani din satul Poganesti, comuna Stanilesti a recidivat. Barbatul a patruns in locuintele altor doua batrane singure, ambele cu varste peste 70 de ani, pe care le-a constrans sa intretina relatii sexuale. Una dintre batranele care i-a cazut victima lui Palade a povestit ca acesta nu s-a temut nici macar de Dumnezeu, cand, in lipsa unei creme pe care i-a cerut-o si nu a avut de unde sa-i dea, el a folosit uleiul dintr-o candela. Pana si aparatorului din oficiu al individului i-a fost foarte dificil sa pledeze in favoarea sa, tinand cont de declaratiile socante ale victimelor, scrie Vremeanoua.ro O firma din Slovenia a inventat mormintele secolului XXI, cu ecrane interactive de 1,20 m care prezinta imagini si filme din viata decedatilor. Cimitirul Pobrezje, situat la periferia orasului Maribor, a prezentat prototipul unui mormant digital care interactioneaza cu vizitatorii si nu poate fi distrus in caz de vreme rea sau vandalizat. "Noul tip de mormant face posibil sa pui langa nume chiar si un roman despre mort, fotografii si inregistrari video", a spus Saso Radovanovic, directorul companiei Bioenergija, care vinde noile monumente funerare. Un astfel de mormant costa 3.000 Euro (13.535 de lei), informeaza Click Un tanar schior si-a dorit atat de tare sa castige o competitie de sarituri desfasurata in statiunea Sheregesh din Rusia, incat s-a imbracat intr-un inger si si-a dat foc la aripi. Datorita acestui gest saritorul a fost poreclit Ingerul in flacari. Competitia la care a participat presupunea ca sportivii sa realizeze cea mai eficienta saritura pe schiuri, dupa care sa aterizeze intr-o pisina cu apa aproape inghetata, relateaza The Siberian Times. Baiatul si-a ales un costum alb pe care l-a accesorizat cu aripi din pene. A turnat pe el un lichid inflamabil, si-a dat foc, dupa care a inceput coborarea. Flacarile au ajuns sa fie atat de puternice incat cu greu s-au stins chiar si in momentul in care a intrat in apa, potrivit Stirile ProTV