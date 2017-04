Faze tari: Videoconferinta unei femei din California, intrerupta de un meteorit; Mascota neobisnuita a unui magazin cu inghetata din Statele Unite; Prin ce modalitate discreta se uita sub fustele femeilor, fara ca ele sa stie

. O videoconferinta a unei femei din California a fost perturbata de un... meteorit! Aproape de miezul noptii cerul a fost luminat puternic de corpul ceresc, iar reactia femeii a ajuns virala. Societatea americana de meteorologie a anuntat ca a primit cel putin 260 de mesaje de la cetateni despre meteorit. Acestia il descriu ca fiind foarte luminos si cu tendinte de culoare verde. A putut fi observat din California, Nevada si Arizona, noteaza Stirile ProTv Uite ca in Saptamana Mare se intampla miracole! A simtit-o pe pielea ei ospatarita de 23 de ani Cayla Chandara, de la restaurantul Noi Thai Cuisine, din Honolulu, Hawaii. Un cuplu de australieni i-au schimbat definitiv viata. Cayla a fost socata cand a vazut nota de plata. Un cuplu de turisti australieni i-a lasat un bacsis de 400 de dolari pentru o comanda de 205 dolari, dupa ce au platit cu cardul. Impresionata, tanara studenta care s-a mutat din California in Hawaii din cauza problemelor financiare si si-a luat doua slujbe pentru a-si putea plati facultatea, a vrut neaparat sa le multumeasca celor doi binefacatori, scrie Click . Obiectele descoperite de arheologi includ incaltaminte romana, chei, pene, cerneala si o figurina din chihlimbar. De asemenea, cercetatorii au descoperit cea mai nordica fabrica de monezi romana din Europa. Aceasta asezare bogata a fost gasita in timpul unor reparatii de muncitori, sub autostrada A1 din Marea Britanie, care leaga Londra de Edinburg, informeaza Daily Mail. Noua descoperire indica un centru industrial mult mai sofisticat decat se credea pana acum, iar aceasta asezare era locuita de persoane bogate, informeaza descopera.ro . Proprietarii unui magazin cu inghetata din Statele Unite au o clienta fidela. O veverita vine in fiecare dimineata ca sa isi primeasca portia de desert racoritor. Preferata ei este inghetata de vanilie si pentru ca de vara trecuta nu a trecut o zi fara ca veverita sa nu isi ia portia, proprietarii i-au creat cornete pe masura ei. In zilele in care cei doi soti intarzie cu desertul, veverita asteapta cuminte pe terasa, anunta Stirile ProTv . Uneori, tehnologia poate fi folosita in cele mai bizare moduri cu putinta! Un barbat, a carui dentitate a fost pastrata anonima, a fost prins de politisti in timp ce se uita sub fustele femeilor pe strada, fara ca acestea sa-si poata da seama. Acesta avea ascunsa intr-unul dintre pantofi o camera video pentru spionat, potrivit autoritatilor care au descoperit stupefiati metoda barbatului. La un moment dat, trecatorii au observat cum se apropia de femeile care purtau fuste si isi aseza pantoful cu camera video intre picioarele doamnelor si domnisoarelor, dupa cum precizeaza The Sun, citat de Click