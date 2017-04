Faze tari: I-a trecut glontul pe langa ureche, la propriu. Incidentul bizar in care a fost implicata o fetita de doar 4 ani; A facut avere la 9 ani practicand kickboxing; Piscina care provoaca rau de inaltime. Poti sa plutesti si sa zbori in acelasi timp

Unei fetite de 4 ani, din statul american Arizona, i-a trecut glontul pe langa ureche, la propriu. Copila era intr-o frizerie, cand un tanar aflat pe trotuar a tras cu arma catre vitrina unui salon de tatuaje de alaturi. Pistolarul se certase cu un angajat si a transat problema cu arma. Mai multe gloante au nimerit insa in ferestrele frizeriei. Copila a fost dusa la spital, iar acum se simte bine, potrivit Stirile ProTV Este cel mai tanar luptator in topul mondial al batausilor din ring! Tyler Ford, de 9 ani, din Grovesend, Swansea, Marea Britanie, s-a apucat de antrenamente de kickboxing in 2015. Anul trecut a devenit proprietar de casa si incaseaza chirii de 3.000 de lire pe luna. Multi muncesc o viata sa-si achite creditul la casa, Tyler si-a luat-o intr-un an. Are doar 9 ani si de un an de zile primeste in cont chiria de aproape 3.000 de lire sterline de la chiriasii care s-au mutat in casa pe care baiatul si-a luat-o "cu banii jos" cand a implinit 8 ani. Tyler Ford nu este doar campion european si national multiplu la kickboxing, ci este si unul dintre luptatorii din ring care nu au fost invinsi niciodata. Are la activ peste 30 de meciuri disputate si este curtat de producatori de film de la Hollywood. Baiatul merge la antrenamente in fiecare zi de la ora 6.00 dimineata, inainte sa mearga la scoala, informeaza Click Un bloc de apartamente de lux din Texas are o piscina pe acoperis, cu fund de sticla, care ofera innotatorilor o imagine ametitoare a strazii aglomerate, scrie Daily Mail. Denumita Sky Pool, piscina se afla la etajul al 42-lea si se extinde cu 3 metri pe partea exterioara a impunatoarei cladiri Houston, relateaza Mediafax. Filmuletele postate pe youtube arata un barbat curajos care paseste pe sticla din care este facuta inedita piscina, oferind o imagine uluitoare asupra strazii si a orasului aglomerat. Pentru cei care nu doresc sa riste o baie in piscina de la etajul 42, exista si o a doua piscina pe terasa de la etajul patru. Reactiile utilizatorilor nu au intarziat sa apara. "Ee! Nu multumesc! Nu este genul meu de distractie", a scris cineva, in timp ce o alta persoana a comentat: "Aceasta este cea mai tare idee. Vreau sa merg aici", relateaza descopera.ro O filmare de amator din orasul rusesc Norilsk arata masurile extreme luate de autoritatile locale pentru a inlatura masinile parcate ilegal. In imaginile surprinse de un amator in orasul Norilsk, din nordul extrem al Rusiei, se poate vedea cum o masina parcata neregulamentar este luata cu excavatorul si ridcata din nametii ce acopera orasul. "Asa ridicam noi masinile in Norilsk", a comentat autorul filmarii. "Nu costa mult, e rapid si asa poti dezgropa masina din zapada. Nici macar nu se zgarie prea tare". Nu se stie de ce a fost abandonata masina pe o strada din oras. Se pare insa ca era acolo de mult timp, o dovada fiind faptul ca avea o galeata leagata de o portiera, potrivit Stirile ProTV Un baietel de 8 ani a "furat" masina tatalui si a plecat la plimbare cu surioara sa, in varsta de doar patru ani. Baiatul a condus aproape 2 kilometri pana la un restaurant McDonald's pentru a-si cumpara mancare. Copilul a asteptat ca parintii sa adoarma, apoi a mers in garaj cu sora lui si a luat camioneta de serviciu a tatalui, scrie distractify.com. Asta s-a intamplat weekend-ul trecut, in statul american Ohio. Baiatul urmarea des pe Youtube tuturiale despre cum poti conduce o masina si de aici a invatat cum sa porneasca si sa mearga cu autoturismul familiei. Ca sa ajunga la destinatie, copilul a trecut prin patru intersectii si peste o cale ferata. Mai mult, martorii spun ca acesta a respectat toate normele rutiere si s-a incadrat in viteza legala, scrie Click