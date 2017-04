Traian Basescu: Hai sa facem niste prezidentiale intre luzari! Eu votez cu Adrian Nastase/ Pe Dragnea il punem presedinte BEC si vom avea un rezultat traznet al alegerilor

Fostul sef al statului propune chemarea electoratului la urne pentru a stabili cine dintre cei trei este "luzarul incoronat al politicii romanesti"."Daca pe Dragnea il punem presedinte BEC, vom avea un rezultat traznet al alegerilor, pe care, pe buna dreptate, toti trei il vor contesta sustinand ca li s-au pus prea multe voturi si au castigat pe nedrept titlul de luzar incoronat al politicii romanesti. Eu votez cu Adrian Nastase", a conchis Basescu.Liderii coalitiei PSD - ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au anuntat, miercuri, ca au convenit sa ceara Parlamentului infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pentru "a clarifica aspectele ce tin de organizarea alegerilor din 2009, dar si de rezultatul scrutinului prezidential", sustinand ca o astfel de comisie este necesara "ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public si care pun sub semnul intrebarii respectarea principiului alegerilor libere si corecte ca premisa esentiala a functionarii democratiei in Romania".Fostul premier Adrian Nastase a declarat, joi, la Antena 3, ca scandalul legat de implicarea unor institutii ale statului in alegerile prezidentiale din 2009 va da inca o lovitura imaginii Romaniei, insa comisia parlamentara de ancheta ce se va infiinta pe acest subiect ar putea obtine rezultate relevante"Orice comisie parlamentara serioasa produce impact asupra opiniei publice. Daca aceasta comisie va avea un regulament solid, cu un mandat concret, atunci rezultatele ar putea fi extrem de relevante (...) Poate ca Traian Basescu, care a dorit sa afle adevarul despre comunnism, despre Securitate sau despre Revolutie, poate contribui acum la aflarea adevarului despre alegerile din 2009 si, poate, despre alegerile din 2004", a spus Nastase.Invitat sa comenteze reactia lui Traian Basescu fata de intentia de constituire a unei comisii, Adrian Bastase a spus: "Traian Basescu incearca sa se apere atacand, este stilul lui. Cei care au pierdut nu am fost noi - eu, Mircea Geoana si Victor Ponta, ci au fost romanii iar scandalul asta nu le poate da cei 10 ani inapoi (durata mandatelor de presedinte ale lui Traian Basescu - n.red.) (...) In 2004, Traian Basescu a plans si si-a sters lacrimile cu palma cu care, cinci ani mai tarziu, 'a mangaiat' un copil la Ploiesti".Adrian Nastase a mai spus ca sistemul la aparitia si dezvoltarea caruia Traian Basescu a avut o contributie majora a inceput sa-l afecteze si pe acesta. "Si el plateste. Prieteni ai lui, familia lui a intrat in malaxor", a afirmat Nastase. "Nu pot decat sa-i urez 'Sa traiesti bine, Traiane!'", a mai spus fostul prim-ministru.