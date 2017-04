Faze Tari: Un piton lung de doi metri, dependent de amfetamine, a fost reabilitat de puscariasi; Acestea sunt cele mai bizare traditii de Paste din diverse colturi ale lumii; O companie din Rusia a lansat telefoanele "ortodoxe" inainte de Paste;

Unde fusese gasit de politisti. Atunci cand agentii de politie din Sydney au facut anul trecut un raid la un laborator ilegal de amfetamine au avut o surpriza majora: in loc de pachete de droguri au dat peste un piton lung de doi metri, dependent de amfetamine.Din cauza expunerii la droguri sarpele dadea semne de agresivitate crescuta, motiv pentru care a fost trimis la reabilitare. Locul ales de autoritati pentru aceasta sarcina a fost o inchisoare. Conform autoritatilor, unii traficanti se folosesc de animale precum serpii ca sa ascunda drogurile in acvariile acestora. Se pare ca in timpul cat a fost tinut captiv pitonul s-a expus particulelor de amfetamina si a devenit dependent, relateaza Stirile ProTV Pentru noi, Pastele este cea mai importanta sarbatoare crestina pentru ca reprezinta Invierea lui Iisus Hristos, cea mai mare minune pe care a facut-o Mantuitorul. Crestinii din intreaga lume se pregatesc cu oua inrosite si alte preparate culinare traditionale, dar nu peste tot este intampinata astfel sarbatoarea. In unele tari, Pastele se sarbatoreste ceva mai diferit fata de cum suntem noi obisnuiti, iar unele traditii pot fi cu adevarat dureroase, la propriu. In Filipine, anumiti crestini respecta o traditie in Vinerea Mare care iti poate pune serios la incercare rezistenta la durere. Una dintre patimile "simulate" de filipinezii crestini este crucificarea. Cei care se incumeta sa respecte traditia, doresc sa simta pe propria piele suferintele lui Iisus Hristos, cu singura deosebire ca nu fac acest lucru pana la moarte. Un alt obicei este umblatul pe strazi in timp ce se biciuiesc pe spinare pana ce intregul spate sangereaza. In Cehia, Pastele este vazut deopotriva si ca o celebrare a fertilitatii. In a doua zi de Paste, exista traditia ca baietii sa umble pe strazi in cautarea unor fete pe care sa le biciuiasca usor cu nuiele de salcie, scrie Click O firma din Rusia a lansat trei telefoane cu o carcasa speciala, inainte de Sarbatorile Pascale. Firma Caviar a lansat trei telefoane gravate cu cruce de aur. Mai mult, pe partea din spate au fost scrise rugaciuni. Telefoanele iPhone 7 au fost gravate cu aur, iar pe carcasa au fost realizate diferite modele cu tema religioase. Seria lansata de firma Caviar este una limitata, fiind aproximativ 99 de modele in total. Cand vine vorba despre pret, acesta poate fi destul de piperat. Astfel, un telefon "ortodox" poate costa intre 199.000 si 219.000 de ruble, echivalentul a 3.500 - 3.900 de dolari, anunta Libertatea Faptul ca Sebastian Ghita a fost prins in Serbia a fost stirea zilei, dar a fost si "mema" zilei, Facebook umplandu-se cu fel de fel de glume la adresa omului de afaceri care s-a aflat, pana acum, in urmarire internationala. Cercetat pentru spalare de bani, santaj, mita, dezvaluirea de informatii confidentiale, dar si alte fapte de natura penala, Sebastian Ghita a parasit tara in luna decembrie a anului trecut, cu toate ca acest lucru ii fusese interzis. Sebastian Ghita a fost prins in Serbia, cu ajutorul autoritatilor sarbe, iar aspectul sau schimbat a starnit internetul. Astfel, Ghita, detinator al Asesoft si RTV, a fost asemanat cu Calin Gruia (Voltaj), Cristina Popescu (comediant) sau Mihai Bendeac. S-au facut glume pe seama datei in care a plecat din tara (aproape de Craciun) si data la care a fost adus inapoi (inainte de Paste). Site-urile de umor (Times New Roman, de exemplu) au profitat de ocazie pentru a scrie numeroase articole, iar bloggeri din diverse domenii au facut glume pe conturile lor de Facebook, noteaza PlayTech Localnicii dintr-un oras austriac au acoperit "rusinoasa" statuie, care ar fi aparut "ca prin minune" in curtea unei biserici. Penisul de doi metri a fost amplasat intr-o gradina privata, chiar langa o biserica. Christoph Schragl, primarul orasului Traunkirchen, a declarat ca statuia in forma de penis a aparut in urma cu cateva zile si ca "este un motiv urias de enervare pentru localnici". Desi unii spun ca ar fi o farsa, mai multi credinciosi s-au simtit lezati, spunand ca le este ridiculizata religia. Astfel, autoritatile au luat masuri si au acoperit uriasul penis care le dadea batai de cap localnicilor din Traunkirchen. Dealerul de anitichitati Juergen Hesz, proprietarul terenului privat unde este amplasat falusul din piatra, sustine ca statuia este o opera de arta si ca multi oameni au admirat-o, asa cum se cuvine, si ca nu este menita sa supere pe nimeni, scrie Click