​Faze tari: A bagat un polizor in cel mai nou telefon Samsung; Tanara cu posteriorul lui Kim Kardashian si fata lui Barbie; Povestile copiilor crescuti in salbaticie

Talia ei ireal de mica si subtire, dar cu posteriorul extrem de bombat, au transformat-o pe tanara intr-o celebritate pe retelele de socializare. Modelul care pare ca si-a modificat trupul, datorita contrastului dintre partile corpului, face furori pe Instagram. Posteriorul sau este adesea confundat cu cel al lui Kim Kardashian si fizionomia fetei duce catre papusa Barbie. Salem Koussa sau Lemy London, cum este cunoscuta de fani, este posesoarea unui corp atipic, care i-a adus celebritatea. Posteriorul sau bombat, despre care ai spune ca ii apartine mai degraba lui Kim Kardashian, talia incredibil de subtire si fizionomia fetei care duce catre papusa Barbie, fac furori pe retelele de socializare, fanii si urmaritorii celebritatii inmultindu-se pe zi ce trece, scrie Click Kamala, in varsta de 8 ani, si Amala, de 12 ani, au fost descoperite in 1920 intr-un barlog al lupilor, conform Vintage News. Acestea au fost descoperite de catre preotul Joseph Singh, care s-a ascuns intr-un copac aflat deasuprea pesterii. Cand lupii au parasit barlogul a observat doua fete care se aflau la iesirea din pestera. Fetele erau neingrijite, umblau in patru labe si nu pareau umane. La scurt timp, barbatul a luat fetele. La inceput, fetele dormeau ghemuite, maraiau, isi rupeau hainele de pe ele si mancau doar carne cruda. Deformate fizic, incheieturile si tendoanele de la brate si picioare lor erau scurtate. Insa vazul, auzul si simtul mirosului erau extrem de bine dezvoltate. Amala a murit in urmatorii ani dupa ce a fost capturata, potrivit descopera.ro. Peste 1.250.000 de oameni au urmarit in direct pe internet nasterea unui pui de girafa, la o gradina zoologica din New York. Indragita girafa April, in varsta de 15 ani, a dat nastere puiului, urmarita indeaproape, de peste gard, de taticul grijuliu. Nelinistit, din cauza emotiei, tatal-girafa a patrulat ca un leu in cusca pana la fericitul deznodamant. Curiosii asteptau momentul inca de la sfrasitul lunii februarie, cand veterinarii au apreciat ca venirea pe lume a puiului e iminenta. Pentru gasirea unui nume, ingrijitorii vor lansa un concurs de propuneri online, noteaza Stirile ProTv. Inainte de lansarea Galaxy S8, internetul s-a umplut cu glume pe seama faptului ca si S8 s-ar putea confrunta cu aceleasi probleme, dar s-ar parea ca Samsung nu a mai lasat controlul bateriilor intr-un plan secund. In luna ianuarie, compania anunta ca a instaurat o procedura de verificare in opt pasi, pentru a evita orice problema cu acumulatorii din viitoarele sale telefoane. Un video recent, publicat pe canalul What's Inside si realizat in colaborare cu JerryRigEverything, demonstreaza ca noua strategie a Samsung este una de succes, anunta Click La malul marii, doi scafandri au tinut sa imortalizeze un moment inedit de Paste. S-au avantat in mare si au coborat la patru metri in adancuri pentru a ciocni oua rosii. Nu s-au speriat de curentii puternici ai marii, dar au pus ouale intr-un cosulet, iar langa ele au asezat si o piatra mare ca sa nu se ridice la suprafata. Pentru ca marea nu are acum mai mult de 8 grade Celsius, cei doi s-au echipat corespunzator si au purtat costume de neopren. Nu stim cine a iesit invingator din aceasta confruntare a ciocnitului oualor, dar cert este ca aventura celor doi a adunat mii de like-uri pe Facebook, relateaza Stirile ProTv.