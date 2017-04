Faze tari: Aici te cazezi daca divortezi; Cati bani a castigat un baiat de 13 ani dupa ce a descoperit o problema la Chrome; Bomba de aruncator, gasita pe un camp din Vaslui de un barbat care ara

Se lauda ca ofera cel mai usor divort! In Marea Britanie s-a deschis primul hotel dedicat in exclusivitate celor care vor sa se desparta fara batai de cap. Tot ceea ce trebuie sa faca e sa se cazeze aici. David Leckie este creatorul acestui hotel cu totul neobisnuit, care a fost deschis recent in York! Se numeste Hotelul Divortului si o persoana care vrea sa divorteze trebuie sa achite suma fabuloasa de 12.000 de euro (circa 54.269 de lei), pentru o saptamana de cazare aici. Atat este necesar sa stea in hotelul dedicat despartirilor, daca vrea sa iasa divortata rapid. Creatorul ofera cuplurilor care vor sa se desparta sansa de a se certa si a negocia incheierea casniciei pe un teren neutru. Beau, mananca si se relaxeaza, pentru ca despartirea sa fie cat se poate mai putin stresanta. Pot sa doarma in camere separate sau in aceeasi camera, dupa cum doresc, noteaza Click Un pakistanez in varsta de 13 ani a primit premii de 5.000 de dolari pentru ca a descoperit un bug in Chrome. Tanarul este acum un veritabil star in devenire in lumea securitatii cibernetice, lucrand cu companii precum Microsoft si Google. "Cu cat sunt mai multi hackeri ca mine, cu atat mai multe probleme vor fi gasite, iar astfel companiile pot fi mai securizate. Este simplu", a declarat tanarul pakistanez pentru NBC News. Pakistanezul a inceput aventura in lumea securitatii cibernetice dupa ce propriul sau site a fost victima a unui astfel de atac. "Am vrut sa descopar problemele de pe propriul meu site", spune el. Povesteste ca astfel a ajuns pe un site care promitea ca "pot sa intru pe site-urile unor companii pentru a gasi vulnerabilitati si voi fi platit pentru asta - sau cel putin voi fi apreciat - asa ca am inceput sa fac acest lucru", potrivit Descopera Pirotehnistii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au ridicat elementul de munitie, care a fost dus la depozitul special amenajat al Protectiei Civile. Barbatul, care conducea un tractor, a observat bomba in timp ce ara si si-a anuntat sefii, acestia solicitand interventia autoritatilor. ￯In urma sesizarii autoritatilor din orasul Murgeni, s-a intervenit pentru asanarea unui proiectil de aruncator de 82 de milimetri. Elementul de munitie a fost ridicat in conditii de siguranta si transportat la depozitul special amenajat al Protectiei Civile Vaslui￯, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Mariscu. Bomba de aruncator urmeaza sa fie detonata in conditii de siguranta, informeaza Stirile ProTV Sunt cel mai ciudat cuplu din lume: Taylor, de 22 de ani, si-a dorit o iubita "speciala" si dupa ce a intalnit-o pe Alma Torres si-a vazut visul cu ochii. Pentru ca Alma e Femeia cu Barba. Alma Torres (24 de ani) a fost diagnosticata la varsta de 16 ani cu Sindromul Ovarelor Polichistice (n.r. boala chisturilor mici aflate la nivelul ovarelor e cauzata de un dezechilibru hormonal, ce afecteaza si sistemul metabolic si cardiovascular). La scurt timp s-a trezit ca ii creste par pe fata ca unui barbat de 30 de ani. A inceput sa se rada zilnic, insa degeaba: toti prietenii ei faceau glume nesarate pe seama ei. Din cauza bolii, pana la 20 de ani, Alma Torres s-a ingrasat 15 kile si a inceput sa se rada de doua ori pe zi. Viata mea era un cosmar. Ma simteam un monstru", a povestit tanara din Bronx, New York. Insa acum cinci ani l-a intalnit pe Taylor. Barbosul de culoare i-a ascuns lamele de ras si cantarul, scrie Click O maternitate din Saint Louis, Missouri, si-a facut un obicei din a-i costuma pe bebelusii veniti pe lume in preajma Pastelui in acord cu simbolistica sarbatorii. Prin urmare si-n acest an salonul lor a capatat un aer vesel datorita urechilor de iepuras ori paturicilor pe post de oua decorate. Voluntarii au timp in tot restul anului sa imagineze si confectioneze costumatiile nostime. Fireste, beneficiarii habar nu au de aceasta recuzita pascala. Dar vor vedea fotografiile cand vor mai creste, informeaza Stirile ProTV