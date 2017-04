Clipul zilei Meciul de tenis dintre Frances Tiafoe si Mitchell Kruger, intrerupt de o partida de sex

Tiafoe servea in setul al doilea atunci cand a auzit, pentru prima data, sunetele ciudate. Mike Cation, care comenta jocul, s-a simtit nevoit sa comenteze si acest incident amuzant."Pot auzi. Inca se intampla. Oameni buni, nu stiu cum sa spun asta, dar cineva are telefonul pornit in tribune. Si se uita la un film pentru adulti", a spus acesta."Nu poate fi atat de bun" a fost remarca pe care a facut-o Taifoe.Potrivit lui Deadspin, reactia lui Tiafoe a fost una dintre cele mai amuzante pe care le-a auzit sau vazut vreodata.Desi initial se banuia ca zgomotele proveneau din tribune, mai exact, de la un film pentru adulti vizionat pe telefonul mobil, ulterior a iesit la iveala faptul ca sunetele apartineau unui cuplu de indragostiti dintr-un apartament aflat in apropiere.