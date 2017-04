Faze tari: Bolovan de 1,36 kg, scos din vezica unui indian; Cele mai ciudate, neobisnuite sau amuzante restaurante din lume; Mai multi astronauti NASA au sustinut ca au luat contact cu extraterestrii

Medicii au scos recent din vezica urinara a lui Mahesh Patel, de 49 de ani, din satul Kharvel, statul Gujarat, vestul Indiei, o piatra uriasa de 1,36 kg. Doua ore a durat operatia pentru a scapa bolnavul de bolovanul cu 9 cm inaltime si 11 cm lungime. Patel a fost internat la un spital privat din Dharampur dupa ce s-a plans de mari dureri la nivelul abdomenului. Cea mai mare piatra din lume scoasa din vezica urinara a unui pacient a cantarit 1,9 kg si a fost descoperita la o persoana din Brazilia. Cauza cea mai frecventa a formarii de pietre in vezica urinara este incapacitatea vezicii urinare de a se goli complet, noteaza Click. In provincia Guangdong din China exista un restaurant care imita toaletele publice. Mancarea este servita din farfurii care au forma unui WC occidental sau asiatic, iar localul are mare succes in randul tinerilor, care vin acolo sa se amuze impreuna cu prietenii. Restaurantul Ithaa se afla sub apa, la 1,5 metri sub nivelul marii, in Conrad Rangali Resort. De doua ori pe zi scafandrii trebuie sa curete peretii din sticla. Aici, micul dejun costa 150 de dolari de persoana plus taxele, iar cina 320 de dolari de persoana, informeaza Stirile ProTv Astronauti importanti ai Agenttiei Spatiale Americane sustin ca, in timpul sau chiar inaintea misiunilor spatiale, au vazut OZN-uri. Cel putin patru astronauti ai NASA au dezvaluit in mod public credinta in extraterestri, conform Daily Mail. Grupul acesta restrans este alcatuit din Edgar Mitchell, a sasea persoana care a pasit pe Luna, Gordon Cooper, unul dintre cei sapte astronauti slecteati de NASA pentru prima misiune in spatiu (Project Mercury), Deke Slayton, de asemenea parte din Project Mercury, si Brian O'Leary, care fusese selectat in 1967 pentru o misiune pe Marte, dar programul a fost anulat anul urmator, potrivit descopera.ro Turistii care tranziteaza Romania au, de-acum, un nou punct de atractie: restaurantul in forma de OZN! Un nou concept de restaurant, unic in Romania, s-a deschis pe DN1, la iesirea din Campina, in drepul comunei Cornu. Localul are intrare doar de pe sensul Ploiesti - Brasov, insa nu poate fi ratat! De la distanta, cladirea pare mai degraba un OZN esuat la marginea padurii, decat un restaurant unde se mananca si se bea, relateaza Click Sute de catei din Texas au sarbatorit cum se cuvine Pastele. Stapanii i-au costumat in fel si chip si au defilat prin fata curiosilor pe principalul bulevard din Dallas. Evenimentul este traditie in oras, iar stapanii apeleaza chiar la sfaturile unor designeri pentru a alege tinuta perfecta. In timp ce unii caini au purtat costume de iepuri, altii au fost plimbati intr-o trasura, inspirata parca din cele ale familiei regale britanice. La final a fost desemnat si un castigator, anunta Stirile ProTv.