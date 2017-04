Faze tari: E criza de chipsuri de cartofi in Japonia. Cat a ajuns sa coste o punga; Locul de munca platit cu 240.000 de euro anual care-ti ofera 3 luni de concediu pe o insula, dar pe care nimeni nu-l vrea; Dansul ei lasciv a provocat un grav accident de circulatie. Ce a patit un motociclist pentru ca a privit-o cateva secunde

Cat a ajuns sa coste o punga. Japonezii au ramas fara chipsuri, dupa ce mai multe taifunuri produse in nordul tarii au distrus recoltele de cartofi. Rafturile sunt goale, iar magazinele care mai au "rezerve" de chipsuri au ajuns sa le vanda si cu 1.500 de yeni, circa 14 dolari (aproape 60 de lei). Asta in conditiile in care o punga ar costa in mod normal 130 de yeni, mai putin de 1,20 dolari (5 lei). O cultura compromisa de cartofi din insula Hokkaido, din nordul Japoniei, a fortat unul dintre cei mai mari producatori de chipsuri din tara sa opreasca productia celor mai populare arome. Acum Calbee, cel mai mare producator de alimente din Japonia, a fost fortat de circumstante sa opreasca productia a 15 tipuri de chipsuri. "Facem tot ce ne sta in putinta sa reluam vanzarile", a spus Rie Makuuchi, purtatorul de cuvant al companiei, noteaza Click Un salariu anual de peste 240.000 de euro (190.000 de lire sterline), trei luni de vacanta si nicio noapte nedormita sunt cateva dintre caracteristicile unui loc de munca oferit intr-o zona idilica din Noua Zeelanda. Totusi, postul nu a atras niciun angajat, scriu jurnalistii de la The Independent. Postul despre care scrie publicatia este de medic in Insula de Nord a Noii Zeelande. Medicul ce activeaza in prezent in zona, Alan Kennym a declarat ca serviciile sale au explodat in ultimul an, dar nu a gasit pe nimeni care sa il ajute, scrie Ziarul Financiar. ￯Pot sa le ofer un salariu cu adevarat bun, este incredibil. Am din ce in ce mai multi pacienti si castig din ce in ce mai multi bani. La sfarsitul zilei, ajung la concluzia ca sunt totusi prea multi pacienti pentru mine", a declarat publicatiei New Zealand Herald Kennym. Medicul spune ca pe listele sale are pana acum 6.000 de pacienti, scrie Descopera O tanara din Ucraina a provocat un accident de circulatie, dupa ce a inceput sa danseze provocator pe marginea unui drum national. Miscarile ei au atras atentia unui motociclist, care era sa isi piarda viata. Tanara incepe sa danseze provocator in timp ce e filmata cu telefonul. La un moment dat se aude un zgomot de motocicleta. Se pare ca barbatul de pe motor a privit-o pentru o secunda pe bruneta, in timp ce din sens opus venea o masina. Motociclistul a lovit in plin BMW-ul. Impactul a fost atat de puternic incat barbatul a fost pur si simplu catapultat de pe motor. Din fericire, acesta a supravietuit impactului cu solul, el alegandu-se cu un picior rupt. "De ce ai dansa asa pe marginea strazii?!", s-au intrebat cei care au vazut imaginile, potrivit Stirile ProTV Spaniolul Xisco Gracia a supravietuit timp de 60 de ore, intr-o pestera subacvatica, la o adancime de 40 de metri. El a reusit sa traiasca dupa ce a gasit un gol de aer, insa dupa o anumita perioada a inceput sa aiba halucinatii. Xisco Gracia, un speolog experimentat, se afla impreuna cu prieten in Mallorca si facea cercetari intr-o pestera subacvatica, scrie BBC. La un moment dat, echipamentul sau s-a defectat si barbatul a ramas blocat la o adancime de aproximativ 40 de metri. Prietenul sau a plecat dupa ajutoare si s-a intors abia dupa 60 de ore, din cauza vizibilitatii reduse. Printr-o minune, Xisco a ramas in viata. "Am pierdut notiunea timpului. Am crezut ca au trecut cinci zile, am crezut ca prietenul meu nu a putut sa ajunga la suprafata sau ca m-a pierdut. Dupa ce am respirat aerul cu atat de mult dioxid de carbon, incepusem sa vad anumite lucruri, precum luminite sau bule. Credeam ca cineva a venit sa ma salveze, iar cand nu ajungeau la mine, eram demoralizat", a povestit barbatul, informeaza Click Cercetatorii au aflat ca daca inteligentei artificiale (AI) i se ofera anumiti parametri, aceasta poate dezvolta trasaturi asemanatoare cu oamenii, inclusiv pot deveni rasisti sau sexisti. Acest rezultat vine in contradictie cu ideea conform careia oamenii se pot baza pe viitor pe inteligenta artificiala pentru a lua decizii mai bune, relateaza Daily Mail. Cercetatorii au descoperit astfel ca, cu cat inteligenta artificiala devine mai eficienta in interpretarea limbajului uman, cu atat poate adopta mai bine ideile preconcepute. Joanna Bryson, savant la Universitatea Bath si co-autoare a acestui studiu, precizeaza ca totusi "nu inteligenta artificiala are prejudecati, ci ca aceasta invata de la oameni". Descoperirea a fost facuta dupa ce oamenii de stiinta au creat un model statistic care sa noteze conotatiile pozitive si negative asociate cu cuvinte intr-un text analizat de AI. Textele au fost diverse, de la istorie la date statistice prezente, reflectand astfel, sustin cercetatorii, parerile unui om obisnuit, noteaza Descopera