Faze Tari: Artistul francez care a "clocit" zece oua a parasit incubatorul cu noua pui de gaina; S-au judecat cu statul american vreme de un an pentru ca fetita lor sa se cheme "Allah"; Masajul erotic se reinventeaza. Doamnelor, au aparut maseurii care va fac fericite;

Primul automat cu seringi sterile ar putea scadea raspandirea bolilor printre dependentii de heroina. De cand au aparut primele automate moderne cu guma de mestecat si carti postale la sfarsitul secolului XIX, aparatele cu monezi au oferit clientilor prajiturele, tigari si chiar ace hipodermice. Saptamana trecuta, Las Vegas a devenit primul oras din Statele Unite care a permis acest gen de automat de seringi, pentru a reduce raspandirea virusului HIV si a hepatitei C printre dependentii de heroina si alte droguri injectabile. In Statele Unite, 16 procente dintre dependenti au HIV, iar un studiu global a descoperit ca 60-80 procente dintre cei care isi injectau droguri aveau anticorpi pentru hepatita C, ceea ce indica o infectare trecuta sau prezenta, scrie Vice . Indrani Das a castigat premiul celei mai vechi competitii stiintifice pentru elevii de liceu, anume "Regeneration Science Talent Search", dupa ce a creat un tratament care impiedica moartea neuronilor dupa o leziune cerebrala. Centrala in studiul lui Das a fost celula numita astrocita. Aceasta, avand forma de stea, umple spatiile dintre neuroni - celulele creierului responsabile pentru transmiterea informatiilor - pentru a forma o retea echilibrata chimic care ajuta la functionarea optima a neuronilor. Leziunile pot face ca astrocitele sa aiba un comportament imprevizibil, numit astroglioza, iar celulele nu mai absorb compusi chimici neurotransmitatori precum glutamatul. Prea mult glutamat ramas va surescita neuronii si ii poate duce la moartea lor. Prea mult glutamat ramas va surescita neuronii si ii poate duce la moartea lor. Pentru a impiedica acest lucru, Das a introdus un anumit lant de microARN care avea scopul de a altera expresia anumitor gene, scrie descopera.ro De ce au ales acest nume. Un cuplu american a castigat in instanta dreptul ca fiica lor sa primeasca numele Allah. Departamentul de Sanatate Publica din Statele Unite a refuzat initial sa emita un certificat de nastere pe numele acelei fetite, in varsta de un an si 10 luni, argumentand ca Allah nu este numele de familie al niciunuia dintre cei doi parinti. Elizabeth Handy si Bilal Walk considera inacceptabil faptul ca fiica lor, ZalyKha Graceful Lorraina Allah, a ramas astfel pana la aceasta varsta fara un nume oficial recunoscut.American Civil Liberties Union (ACLU) din Georgia a deschis un proces, la Tribunalul Superior din Fulton County, in numele familiei. Dupa ce au obtinut castig de cauza in instanta, reprezentantii ACLU au spus ca acea decizie judecatoreasca reprezinta "o victorie pentru libertatea de exprimare". Insa cea mai mare asociatie musulmana din Statele Unite considera ca un nume de familie precum acesta ar putea fi considerat ofensator, relateaza Stirile ProTV Pana mai ieri era un serviciu destinat exclusiv domnilor. Acum, proprietarii unui club excentric din Capitala s-au gandit sa repare aceasta nedreptate facuta femeilor angajand maseuri profesionisti pentru a le destinde pe reprezentantele sexului frumos. Cat costa o ora e masaj si daca poti veni si cu partenerul aflati mai jos. Am imprumutat masajul erotic din statele Europei de vest, insa de acest serviciu s-au bucurat pana acum doar barbatii. Un club exclusivist din Capitala, care organizeaza petreceri tematice pentru cei care adora sa faca schimb de parteneri, a lansat de curand si serviciul de masaj erotic destinat femeilor. Primele sedinte de masaj au avut loc de Ziua Femeii si au fost foarte apreciate de doamne si domnisoare. Acum, sedintele sunt rezervate cu saptamani bune inainte, fiindca serviciile sunt oferite doar de doi maseuri profesionisti, noteaza Click Artistul francez Abraham Poincheval, care a petrecut trei saptamani clocind zece oua, a parasit incubatorul alaturi de noua pui de gaina. Poincheval a inceput acest experiment inedit la sfarsitul lunii martie, cand a vrut sa fie o.. closca. El s-a inchis intr-un incubator, imbracat gros, si s-a asezat pe un scaun, sub care erau puse, intr-un compartiment special, zece oua. Acum, el a parasit incubatorul insotit de noua pui, care vor fi dusi la o ferma, dupa cum a anuntat galeria de arta in care a avut loc experimentul inedit. Recent, galeria Palais de Tokyo a anuntat ca un pui a eclozat, iar acum acesta a fost urmat de alti noua, anunta Libertatea Un lant de hoteluri din Australia a lansat o campanie mai putin obisnuita, numita "No Robe". Art Series le cere clientilor sa isi faca selfie-uri nud, care apoi sunt trimise unor artisti pentru a fi transformate in opere de arta. Clientii care selecteaza pachetul "No Robe", care costa 175 de dolari pe noapte, primesc la un moment dat, in timpul sederii, o camera foto. Aceasta este, de fapt, o tableta iPad cu o aplicatie dezvoltata special pentru aceasta ocazie. Imaginile facute cu dispozitivul sunt trimise apoi automat printr-un serviciu criptat la studio-urile unor artisti parteneri care le transforma in opere de arta. Tablourile sunt livrate ulterior, gratuit, clientilor, relateaza go4it.ro