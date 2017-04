Faze tari: Selfie, recunoscut oficial drept o tulburare mintala; El gateste mancarea in masina de spalat; Si-a dat demisia ca sa poata face striptease in voie

Crearea autoportretelor prin fotografiere, cel mai des pentru a fi postate pe retele de socializare, este o tulburare mintala, a confirmat oficial Asociatia Americana de Psihiatrie (APA). Afectiunea se numeste "selfitis" si este definita ca dorinta obsesiv-compulsiva de a face fotografii cu sine insusi si de a incarca fotografiile in retele de socializare drept modalitate de a compensa lipsa de stima de sine, scrie Unimedia, potrivit descopera.ro. Asta da idee! Tanarul Iftach Gazit, de 31 de ani, din Tel Aviv, Israel, a lansat mancarea la punga pe care o poti prepara in timp ce speli rufele. Nu numai ca faci economie in acest fel, dar castigi si foarte mult timp pentru tine. "M-a fascinat un curs de gatit alimente sigilate in ambalaje vidate, care apoi se introduceau in apa si erau lasate la fiert. Dupa un anumit interval de timp, punga se desfacea si produsul se punea direct pe farfurie. Asa ca am bagat intr-un astfel de ambalaj o bucata de carne si am pus-o in masina de spalat la o temperatura de 58 de grade Celsius si o durata de spalare de 2 ore si jumatate, scrie Click Bancheta din spate a unei masini de politie nu e pentru cine se pregateste, ci pentru cine se nimereste! Pariem totusi ca doua caprite cu dor de duca n-ar fi ghicit in ruptul capului ca se vor plimba confortabil cu masina cu sirena si girofar. Fara catuse, ca sa fie clar! Patrula de politie a dat de cele doua capre hoinarind fara directie pe sosea. In lipsa altei idei salvatoare, ofiterul le-a urcat in masina si le-a dus la el acasa, unde si-a trimis iute nevasta la piata, sa ia verdeturi pentru musafire, arata Stirile ProTv Oficialii britanici spun ca nu au putut gasi mostenitorii legitimi ai unei comori constand in monede de aur ascunse in interiorul unui pian, de o valoare importanta. O comoara formata din 913 monede de aur din secolul al XIX-lea a fost descoperita sub claviatura unui pian de acordorul unei scoli din Marea Britanie, informeaza Associated Press. Valoarea descoperirii ar fi "capabila sa schimbe viata oricui", potrivit unui expert de la British Museum, relateaza descopera.ro. Hannah Havers (35 de ani) din Maidenhead, Berks, Marea Britanie, a renascut dupa ce si-a dat demisia din politie. Castiga putin peste 1.500 de lire sterline pe luna (8.120 lei), insa de cand s-a angajat la clubul de striptease Honey Pot, unde lucreaza 12 nopti pe luna, aduce acasa peste 5.000 de lire sterline. Sotul ei Michael, 31 de ani, ofiter de politie, a inceput sa lucreze numai in turele de zi pentru a putea avea grija de cei trei copii ai lor, informeaza Click