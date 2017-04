Faze tari: Isi scoate 6 coaste ca sa semene cu papusa Barbie; Au existat arbori pe Marte in trecut?; O femeie a fost condamnata la doi ani de inchisoare pentru un mesaj trimis pe Facebook

Multi ii spun ca nu are toate tiglele pe casa, insa Ophelia Vanity, de 30 de ani, din Los Angeles, SUA, nu pleaca urechea la ce zice lumea. Pana la finele anului vrea sa-si scoata sase coaste si sa-si puna implanturi mamare si fesiere pentru a semana perfect cu Barbie. Ophelia a fost tot timpul o fire rebela. In 2009, avea sapte piercinguri in fata si urechile sita de cati cercei si-a pus. La un moment dat insa nu i-a mai placut stilul gotic si a inceput sa faca tratamente cu botox pentru a-si netezi fata si injectii cu acid hialuronic in buze. O data la trei saptamani isi vopseste parul blond platinat pentru a semana perfect cu papusa Barbie pe care a primit-o in ziua de Craciun acum 20 de ani. "Vreau sa seman perfect cu papusa celebra. Am ochii mari din nastere si pentru a-i scoate in evidenta mi-am pus lentile de contact care seamana cu ochii lui Barbie", a povestit tanara, noteaza Click Marte este o planeta desertica, din cauza atmosferei subtiri existenta apei fiind aproape imposibila. Insa vanatorii de extraterestri sustin ca pe Planeta Rosie ar fi existat vegetatie, in trecut. Intr-o imagine realizata de roverul Curiosity, ei sustin ca este prezent trunchiul pietrificat al unui arbore. Imaginea a fost publicata de catre Paranormal Crucible dupa ce au observat formatiunea, relateaza Mail Online. ,,Obiectul nu pare din acelasi peisaj, seamana cu trunchiul pietrificat al unui arbore martian. Obiectul are in jur de un metru inaltime si, avand in vedere descoperirile ramasitelor unor animale de pe Marte, este logic sa credem ca arborii exista sau au existat pe solul martian,'' declara vanatorul de extraterestri, scrie Descopera Wendy Thompson, in varsta de 53 de ani, din Barnetby, Anglia, a lovit cu masina un alt vehicul care se afla in stationare, iar in urma accidentului, un batran a decedat. In timp ce conducea, Thompson a incercat sa trimita unei prietene un mesaj pe Facebook, conform Metro. Femeia a pledat vinovata, fiind acuzata de uciderea lui Rodney Lewis, in varsta de 84 de ani, si de ranirea sotiei lui, Marlene, in varsta de 77 de ani. Rodney Lewis a murit din cauza leziunilor suferinte in urma accidentului petrecut pe 3 februarie 2016, in Londra, in timp ce Marelene Lewis s-a ales cu fractura de pelvis si sold. Cei doi batrani au oprit pentru a-l ajuta pe nepotul lor de 21 de ani, dupa ce masina lui s-a defectat, iar in timp ce voiau sa ceara ajutor, au fost loviti de catre autoturismul femeii, potrivit Stirile ProTV Ideea l-a facut celebru in intreaga lume. Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman, un om de afaceri din Malaezia, intoarce capetele tuturor concitadinilor din Kuala Lumpur datorita automobilului sau cu totul neobisnuit. Barbatul, care este boss-ul Grupului Financiar Genius, si-a acoperit masina Jaguar S-Type cu 4.600 de machetute de toate culorile. Mahadi colectioneaza automobile in miniatura de la varsta de 13 ani. In prezent are o colectie de 5.000 de machetute, dintre care 4.600 le-a lipit pe automobilul sau. El s-a decis sa-si impodobeasca astfel masina pentru ca machetutele ii ocupau acasa prea mult spatiu. A rezolvat astfel si problema de a nu i se strica vopseaua. In plus, acum masina lui este cu totul deosebita de toate celelalte si ii reflecta personalitatea, conform Click Cand sunt intrebati, oamenii spun ca amintirile digitale ocupa un loc special in inimile lor, poate pentru ca acestea sunt de neinlocuit. Peste doua cincimi, de exemplu, cred ca nu ar putea sa inlocuiasca fotografiile si video-urile din calatorii (45%), pe cele cu copiii lor (44%) sau cu ei insisi (40%). Studiul arata ca gandul pierderii acestor amintiri pretioase este unul stresant de majoritatea oamenilor. Mai mult, acest studiu indica faptul ca oamenii tin la dispozitivele si fotografiile lor chiar mai mult decat la parteneri, prieteni sau animale de companie. Un accident ii sperie mai putin pe posesorii de telefoane decat pierderea fotografiilor stocate in gadgeturi. Pentru 49% dintre ei, pozele in care apar intr-o ipostaza "delicata" sunt cele mai valoroase informatii pe care le au pe dispozitive, urmate de fotografiile care ii reprezinta pe copiii lor si partenerul de viata, informeaza Descopera