Faze tari: Cel mai sexy detinut, interzis intr-o tara. A fost deportat "acasa"; Reactia total neasteptata a unui barbat care isi gaseste iubita in pat cu altul; Nu s-a mai depilat de un an, dar spune ca se simte perfect in propria piele

Prizonierul top-model, Jeremy Meekes, cunoscut ca cel mai frumos barbat din industria modellingului, dar si din istoria prizonierilor, a fost retinut pe un aeroport. Motivul nu este cunoscut inca de avocatii acestuia, cert este ca angajatii unui aeroport din Marea Britanie i-au interzis sa calce pe teritoriul tarii lor. Cel mai frumos barbat din lumea modei a fost deportat din Marea Britanie, fara a se cunoaste motivul acestor demersuri, relateaza Click. Un barbat care s-a intors pe neasteptate acasa a avut surpriza neplacuta de a-si gasi iubita in pat cu altul, iar reactia lui este extrem de bizara. n loc sa faca scandal sau sa-l ia la bataie pe cel care dormea linistit si gol in patul lui, alaturi de femeia pe care el o iubeste - asa cum ar fi facut aproape orice barbat - Duston Holloway isi pastreaza calmul, isi scoate telefonul si le face celor doi cateva poze, ba chiar isi face si un selfie avandu-i in fundal, relateaza Daily Mirror, citat de Stirile ProTv. Un proiect in premiera nationala, intitulat "Labirint prin timp", prin care se incurajeaza educatia istorica in randul familiilor, a fost lansat de o asociatie din Cluj-Napoca. Proiectul prevede recrearea unui razboi antic de tesut, a unui altar roman,a unei gradini romane si a unei case dacice. Fondatorul Asociatiei "Virtus Antiqua" Cluj-Napoca, Ana Maria Gruia, a declarat, corespondentului Mediafax, ca activitatile se vor derula pe tot parcursul acestui an la Camp Virtus, un parc istoric care se intinde pe un teren de un hectar situat la 8 kilometri de Cluj-Napoca, relateaza Mediafax, citata de site-ul descopera.ro. . "Nu incerc sa determin pe toata lumea sa inceteze sa isi rada picioarele sau axilele", a spus Morgan intr-un clip postat recent pe YouTube. "Vreau doar sa ii inspir pe altii sa faca ceea ce functioneaza pentru ei, ceea ce ii face sa se simta cel mai comfortabil", a adaugat aceasta, citata de boredpanda.com Un american, care s-a aflat in spital timp de cinci saptamani, a slabit atat de mult, incat cainele sau l-a recunoscut abia dupa ce l-a adulmecat. Shane Godfrey din Carolina de Nord a fost plecat de acasa aproximativ cinci saptamani, el recuperandu-se dupa o perioada in care a fost bolnav, potrivit Metro. Intre timp, barbatul a slabit mai mult de 22 de kilograme, iar corpul sau a suferit o transformare semnificativa, anunta Stirile ProTv Daca vreti sa respirati aerul fin pe care, candva, l-a respirat si Marilyn Monroe, aflati ca ultima ei resedinta a fost listata pe site-urile de specialitate. E vorba despre proprietatea din Los Angeles, cumparata de Marilyn cu patru luni inainte de a-si gasi sfarsitul... Poate nu e tocmai glamour sa cumperi o casa in care, in 1962, o stea hollywoodiana a fost gasita fara suflare, dar e clar interesant sa vezi locul in care aceasta a trait in ultimele patru luni de viata, arata Click