Faze tari: Asa arata perna cu aur si diamante; Un rinocer ramas ultimul din specia lui isi cauta partenera pe o aplicatie pentru intalniri; Ce s-ar intampla cu Pamantul daca toata suprafata de gheata de pe glob s-ar topi?

Ai da 57.000 de dolari (circa 236.897 de lei) ca sa dormi pe cea mai scumpa perna din lume? Perna e confectionata din matase naturala Mulberry (n.r. matase produsa din viermi de matase Bombyx cu un luciu deosebit si proprietatea de a refracta lumina in unghiuri diferite), bumbac egiptean (n.r. cel mai bun bumbac), spuma cu memorie netoxica (material elastic ce elimina presiunea exercitata asupra corpului de suprafata pe care dormim), tesatura cu aur de 24 de carate, diamante si safire de 22,5 carate pe fermoar. Creatia ii apartine designerului olandez Thjis van der Hilst, specialist in tratarea tulburarilor de somn. El a dorit sa arate, astfel, care e perna perfecta pentru un somn odihnitor. Constient ca, in general, oamenii nu isi permit sa o cumpere, el spune ca de fapt vrea sa atraga atentia ca e foarte important sa ne alegem perna pe care dormim cu cea mai mare atentie, potrivit Click Sudan, un rinocer ramas singurul mascul din specia lui, isi cauta iubirea. Ca sa ii usureze sarcina, angajatii unui parc natural din Kenya i-au facut cont pe o aplicatie pentru intalniri. "Soarta speciei mele depinde de mine", spune mesajul in care rinocerul se descrie ca fiind un amator de iarba si relaxare in noroi. In lume au mai ramas doar doua femele din specia de rinocer alb nordic si Sudan si-a incercat norocul cu amandoua. Dar nu s-a infiripat nicio relatie. Parcul natural spera ca mesajul lui Sudan sa induioseze publicul si sa stranga prin donatii banii necesari unei proceduri de fertilizare in vitro, care sa salveze aceasta specie de la disparitie, informeaza Stirile ProTV Efectele schimbarilor climatice sunt ireversibile. Nivelul marilor si oceanelor creste de la an la an, iar oficialitatile care se ocupa de studierea acestor modificari ale climei estimeaza ca aceste cote ar putea sa se ridice cu cel putin un metru pana la finalul acestui secol. Cei de la Business Insider au realizat o grafica in care se pot vedea modificarile dramatice pe care le-ar suferi Pamantul daca toata gheata de pe suprafata sa s-ar topi, informeaza Gandul. Asa cum aratau inca din 2013 cei de la National Geographic, daca toata cantitatea de gheata existenta pe planeta noastra s-ar transforma in apa, nivelul marilor si oceanelor ar creste cu peste 1 metru, ceea ce ar rezulta intr-o modificare a formei continentelor si disparitia unor mari orase de pe Glob, scrie Descopera In ciuda descoperirii numeroaselor planete care ar putea gazdui forme de viata, inca nu avem niciun semn de la "omuletii mici si verzi". Asa ca ne putem intreba pe buna dreptate care este posibilitatea descoperirii unor vietati extraterestre in Univers. Un nou super-Pamant, LHS 1140, a fost descoperit de astronomi in constelatia Cetus, la 40 de milioane de ani lumina departare. Oamenii de stiinta sustin ca noua planeta descoperita ar putea fi fratele mai mare al Pamantului, fiind cel mai bun candidat pentru gazduirea vietii. Insa numeroase astfel de ipoteze au mai fost inaintate in trecut si desi poate ca ar trebui sa ne incante progresul pe care cercetatorii il fac in cautarea vietii extraterestre, cateodata ar fi mai bine sa ne pastram scepticismul cu privire la acestea, noteaza Playtech Un paramedic din Frankfurt, Germania, a ramas fara locul de munca, dupa ce s-a amuzat pe seama unui imigrant aproape inconstient, in timp ce era transportat la spital. Se pare ca imigrantul ajunsese asa in urma unei supradoze, iar ambulanta fusese chemata de prietenii lui. Unul dintre paramedici a considerat ca poate sa faca o gluma, mai ales ca pacientul era aproape inconstient. Acesta i-a desenat imigrantului o mustata, asemanatoare cu cea a lui Adolf Hitler, dupa care a trimis poza pe un grup de Whats App. Unul dintre sefii lui a intrat in posesia pozei, dar si a glumelor facute pe seama fotografiei. "Am vazut pozele si am incheiat orice colaborare cu angajatul", a precizat unul dintre medicii coordonatori, potrivit Stirile ProTV